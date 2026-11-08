Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Trvalka s chutí chřestu a vůní medu, kterou stačí zasadit jednou a sklízíte deset let

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Katrán přímořský dává na jaře bělené výhonky, které se servírují jako chřest, a v létě medově vonné květy. Mráz pod −20 °C mu nevadí.
Trvalka s chutí chřestu a vůní medu, kterou stačí zasadit jednou a sklízíte deset let

Trvalka s chutí chřestu a vůní medu, kterou stačí zasadit jednou a sklízíte deset let

Zdroj: Sten Porse / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.11.2026 15:48

Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Zvědavci nahlíželi přes plot a Kopecký jim ukázal holý zadek. Příběh jeho jihočeského mlýna má ale i temnou kapitolu
Zvědavci nahlíželi přes plot a Kopecký jim ukázal holý zadek. Příběh jeho jihočeského mlýna má ale i temnou kapitolu
Keř, který na podzim hoří jako oheň a zdobí zahradu až do zimy. Většina Čechů ho nezná, přitom roste téměř kdekoliv
Keř, který na podzim hoří jako oheň a zdobí zahradu až do zimy. Většina Čechů ho nezná, přitom roste téměř kdekoliv

Opadavý brslen v říjnu doslova vzplane karmínovou červení, a na větvích mu pak zůstávají barevné tobolky s...

Větrníky vyrábějí čistou energii, ale jejich lopatky končí zakopané v zemi jako odpad na věky. V USA jich pohřbili 1 124
Větrníky vyrábějí čistou energii, ale jejich lopatky končí zakopané v zemi jako odpad na věky. V USA jich pohřbili 1 124

Na skládce u Casperu ve Wyomingu skončilo 1 124 rozřezaných lopatek větrných turbín. Ukazují, kde praská...

Vypadá jako deštník a roste tam, kde jiné rostliny vzdají. Noholist vydrží minus 40 °C, ale pozor na jeho jedovaté části
Vypadá jako deštník a roste tam, kde jiné rostliny vzdají. Noholist vydrží minus 40 °C, ale pozor na jeho jedovaté části

Noholist štítnatý rozevírá v jarním stínu listy jako zelené deštníky a přečká mrazy kolem −40 °C. Kromě...

Stáleplodící maliny sestříhané u země vyženou příští rok silné výhony. Kdo nechá staré pruty, sklidí drobné a kyselé plody
Stáleplodící maliny sestříhané u země vyženou příští rok silné výhony. Kdo nechá staré pruty, sklidí drobné a kyselé plody

Stáleplodící maliny rodí hlavně na letošních výhonech. Radikální řez u země jim proto sklizeň nevezme,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.