Ruské hokejistky nejsou problém Schengenu, ale vlády. Macinkovy „mužatky“ jsou jen trapný detail

GLOSA. Ministr zahraničí Petr Macinka chce prý vyřešit, co dělat, kdyby ruské juniorky přijely na lednové mistrovství do Ostravy se schengenským vízem třeba z Francie a do Česka dojely třeba přes Německo. Pozornost ovšem zatím vyvolal hlavně tím, že ruské hráčky v televizi nazval „mužatkami“. To, jak zabránit tomu, aby zde hrály, je přitom celkem snadno řešitelné, dokonce to bylo součástí vládního usnesení – než to sama vláda zase škrtla.
Pro Rusy, kteří by sem chtěli přijet za turismem či za sportem, je přímá cesta do Česka zavřená už několik let.
Česká víza Rusové nedostávají, nařízení vlády jejich žádosti prohlašuje za nepřijatelné. Výjimka je přípustná, jen „je-li pobyt v zájmu České republiky“.
Otevřená tak zůstala jen cesta po zemi s schengenským vízem z jiné členské země. Jenže ani to není bezpodmínečné razítko k volnému pohybu po EU, natož k účasti na sportovní soutěži.
Když policie zaklepe na dveře
Schengenská pravidla zaručují držiteli víza volný pohyb jen tehdy, když splňuje vstupní podmínky. Jednou z nich je, že neohrožuje mezinárodní vztahy kteréhokoli členského státu.
I vízum vydané řekněme Francií či Itálií nebo Španělskem, které jsou k Rusům co se víz týče stále nadprůměrně otevřené, může podle vízového kodexu zrušit i česká policie, stačí o tom příslušný stát informovat.
Právní nástroj nijak nezmizel, protože vyplývá přímo z evropského práva. Ztratil se ale jasný politický pokyn, že se má použít.
Ruský národní tým se navíc těžko jen tak ztratí v davu, pro cizineckou policii by bylo snadné slečnám a jejich doprovodu v hotelu zaklepat na dveře.
Zajímavé je, že vláda Petra Fialy s rizikem, že by šlo české vízové omezení pro Rusy obejít „přes schengen“, i s řešením, explicitně počítala.
Usnesení z června 2023 výslovně řešilo právě to, že se ruským sportovcům, kteří přijedou po zemi bez hraniční kontroly, schengenské vízum prostě zruší. Jenže o dva měsíce později ho stejná vláda nahradila novým usnesením, které už o vízech, respektive jejich rušení, nic nepíše.
Právní nástroj nicméně nijak nezmizel, protože vyplývá přímo z evropského práva. Ztratil se ale jasný politický pokyn, že se má použít.
Nástroje jsou, chybí zadání
Platnou a použitelnou (i používanou) variantou je i to, že Česko může požadovat, aby ho ostatní státy u žádostí Rusů o víza oslovily kvůli konzultaci.
Kdyby se ministr Macinka méně věnoval sebeprezentaci a snaze zaujmout, mohl se už dnes v televizní debatě místo ztrapňování pochlubit reálným řešením.
Česká kontrarozvědka ostatně v posledních letech běžně prověřuje žadatele o krátkodobá a dlouhodobá schengenská víza podaná jak na českých ambasádách a konzulátech, tak i na diplomatických zastoupeních jiných zemí EU.
Pokud by pak v případu ruských hokejistek (či jiných ruských sportovců směrem do budoucna) česká strana vznesla námitku, Francie by jim sice směla vydat vízum, pro Česko by ale neplatilo.
Ministr zahraničí tedy nepotřebuje svolávat porady s hokejovými funkcionáři. Stačí vládě předložit usnesení s jasným pokynem pro ministerstvo vnitra a rozhodnout, zda a kdy požádat Brusel o předchozí konzultace. Nástroje jsou, chybí politické zadání.
Kdyby se ministr Macinka méně věnoval sebeprezentaci a snaze zaujmout, třeba řečmi o mužatkách, mohl se už dnes v televizní debatě místo ztrapňování pochlubit reálným řešením.