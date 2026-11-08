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Ruské hokejistky nejsou problém Schengenu, ale vlády. Macinkovy „mužatky“ jsou jen trapný detail

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Dennívýzva
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GLOSA. Ministr zahraničí Petr Macinka chce prý vyřešit, co dělat, kdyby ruské juniorky přijely na lednové mistrovství do Ostravy se schengenským vízem třeba z Francie a do Česka dojely třeba přes Německo. Pozornost ovšem zatím vyvolal hlavně tím, že ruské hráčky v televizi nazval „mužatkami“. To, jak zabránit tomu, aby zde hrály, je přitom celkem
profimedia-1115010664

profimedia-1115010664

Zdroj: Petr Macinka, toho času ministr zahraničí České republiky. Foto: Ladislav Křivan / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 16:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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