Vsetínská silnice I/69 se uzavírá na opravu, kyvadlový provoz potrvá týden

Vsetínská silnice I/69 se uzavírá na opravu, kyvadlový provoz potrvá týdenPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
semafor
Článek byl publikován 08.11.2026 15:00
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