V pátek sotva vyjel, v neděli bude startovat čtvrtý. Hülkenberg využil brazilský déšť dokonalePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V pátek sotva vyjel, v neděli bude startovat čtvrtý. Hülkenberg využil brazilský déšť dokonale
Článek byl publikován 08.11.2026 16:00
Carolina Hurricanes rozdrtila Chicago Blackhawks 9:2 a už po dvou třetinách vedla 7:0. Pro hosty šlo o...
Martin Ødegaard rozhodl v 72. minutě utkání s Hullem a Arsenal zvítězil 1:0. Nebyl to zápas, v němž by...
Rafael Câmara si svou premiérovou kvalifikaci Formule 1 před domácími fanoušky představoval nejspíš trochu...
Cleveland porazil Philadelphii 119:95 a LeBron James za 31 minut nastřílel jen osm bodů. Pro hráče, který...
Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...Všechny články tohoto autora →
- Ferrari svolává krizovou schůzku. Vasseur posadí Hamiltona a Leclerca k jednomu stolu
- Dončić se zastal rozhodčí a nechal vyvést fanouška. Právě od něj takovou reakci mnozí nečekali
- Chicago dostalo od Caroliny devět gólů. Bedard pak zavřel kabinu bez trenérů
- Víc už si fotbalista přát nemůže. Kubala zakončil hattrick spektakulárními nůžkami