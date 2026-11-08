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V pátek sotva vyjel, v neděli bude startovat čtvrtý. Hülkenberg využil brazilský déšť dokonale

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Audi prožilo před Velkou cenou São Paula komplikovaný pátek, kdy Nico Hülkenberg kvůli technickým potížím prakticky přišel o přípravu. V mokré sobotní kvalifikaci ale Němec zajel šestý čas a po penalizacích soupeřů se posunul na čtvrté místo na roštu. Je to nejlepší kvalifikační výsledek Audi v sezoně.
V pátek sotva vyjel, v neděli bude startovat čtvrtý. Hülkenberg využil brazilský déšť dokonale

V pátek sotva vyjel, v neděli bude startovat čtvrtý. Hülkenberg využil brazilský déšť dokonale

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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