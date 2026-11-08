Německý vánoční trh můžete navštívit se zakoupenou vstupenkou. Pro letošní rok je vyprodáno

Stánky pod železničním viaduktem mají letos fungovat od 26. listopadu do 20. prosince, zpravidla od čtvrtka do neděle. Výjimkou je 10. prosinec, vyhrazený místním obyvatelům. Oznámení o vyprodání bylo na webu pořadatele zveřejněné také při kontrole 5. listopadu. Před rezervací cesty je proto rozhodující nejprve získat platnou vstupenku.
Vrácený lístek dostane vlastní označení
V oficiálním obchodě se mohou objevit vstupenky označené ReSale, tedy určené k dalšímu prodeji původním držitelem. Dostupnost závisí na tom, zda je někdo skutečně uvolní. Pro návštěvníka jde o možnost sledovat konkrétní prodejní stránku, kde zároveň uvidí nabízený den a čas.
Pořadatel současně upozorňuje na riziko předražených vstupenek z jiných platforem. Mohlo by jít o kopie, které kontrolní systém u vstupu odmítne. Jako bezpečnou cestu uvádí oficiálního prodejce Reservix a jeho funkci pro další prodej.
Na návštěvu připadá asi dvě hodiny
Vstupenky se vztahují na časové okno přibližně dvou hodin. Zveřejněný ceník uvádí pro dospělého odpoledne 7,50 eura a večer 9,50 eura, tedy orientačně 188 a 238 korun při orientačním kurzu 25 korun za euro. Před cestou je nutné ověřit i vybraný způsob příjezdu. Časový úsek na lístku totiž určuje, kdy návštěvník může využít samotný trh, a měl by s ním počítat také při plánování dopravy.
Ravennaschlucht leží ve Schwarzwaldu, krajině, kde se adventní výlet dá spojit s pobytem mezi lesy a starými řemeslnými stavbami. Regionální průvodce připomíná zdejší naučnou cestu vedenou kolem někdejších pil, mlýnů a provaznické dílny. Železniční viadukt je výrazným orientačním bodem celého místa. Při návštěvě tak za osvětlenými stánky stojí i příběh údolí, jeho dopravy a využívání vodních toků.
Pořadatel popisuje pěší přístup z Hinterzartenu přes údolí Löffeltal, který má zabrat přibližně 45 minut. Je to možnost pro návštěvníka s platnou vstupenkou, který chce k trhu dojít krajinou. Uvedený čas je orientační a v zimě se může prodloužit podle povrchu cesty. Před začátkem zakoupeného časového okna se vyplatí připočítat rezervu. Samotný pěší příchod podmínku vstupenky nemění.
Cesta údolím je součástí zážitku
Z regionálního popisu trasy vyplývá, že se cestou míjí také provaznická dílna a obytný mlýn. Konec vede k areálu Hofgut Sternen. Taková cesta se hodí spíše jako vědomě zvolená součást výletu než jako improvizovaná alternativa po příjezdu autem. Pokud chcete pozorovat okolí, vyrazte ještě za světla. Po setmění už je pro orientaci i pohodlí důležitější připravené vybavení a znalost návratu.
Při pobytu v oblasti může být Hinterzarten výchozím místem i pro další procházky. V den návštěvy trhu je ale rozumné ponechat hlavní energii na přístup, samotné dvě hodiny mezi stánky a cestu zpět. Pevná obuv, teplé vrstvy a světlo do tmy mají v lesním údolí skutečné využití. Pokud se počasí zhorší, dává smysl využít dostupnou dopravu podle podmínek pořadatele. Volbu je potřeba sladit s konkrétní vstupenkou ještě před cestou
hochschwarzwald.de