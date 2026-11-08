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Bolestné odhalení Lely Vémoly: Se slzami v očích o střídavce a krutém trestu

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Lela Vémola (37) dorazila na Playboy party v oslnivé formě, za dokonalým úsměvem se ale skrývá bolest, kterou jen těžko překonává. Exkluzivně pro Aplausin.cz otevřeně promluvila o náročném období po boku Karlose Vémoly (41), střídavé péči o děti i chvílích, kdy zůstává sama v prázdném domě. Její slova o odpouštění a konci trpělivosti mluví za vše. Návrat zpátky už podle ní není možný!
Lela Vémola na Playboy párty.

Lela Vémola na Playboy párty.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 15:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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