Bolestné odhalení Lely Vémoly: Se slzami v očích o střídavce a krutém trestu

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Lela Vémola (37) dorazila na Playboy party v oslnivé formě, za dokonalým úsměvem se ale skrývá bolest, kterou jen těžko překonává. Exkluzivně pro Aplausin.cz otevřeně promluvila o náročném období po boku Karlose Vémoly (41), střídavé péči o děti i chvílích, kdy zůstává sama v prázdném domě. Její slova o odpouštění a konci trpělivosti mluví za vše. Návrat zpátky už podle ní není možný!
Lela Vémola na slavnostní Playboy party doslova zářila. Tentokrát navíc dorazila v roli kmotry nového vydání známého pánského magazínu. Přestože rozdávala úsměvy a působila sebevědomě, v osobním životě podle svých slov prochází mimořádně náročným obdobím. „Samozrejme, nie je to úplne jednoduché. Ako sa hovorí, niektoré rany sa nevyliečia nikdy a ostane to zakotvené v srdci,“ svěřila se exkluzivně redakci Aplausin.cz. Přiznala také, že kvůli dětem musí zůstávat silná, i když jsou dny, kdy je jí velmi těžko. Karlosovi odpouštěla, teď přišel konec!
Když přišla řeč na její vztah s Karlosem Vémolou, krásná blondýnka rozhodně nešetřila silnými slovy. Naznačila, že v minulosti dokázala překousnout mnohé, její trpělivost ale měla své hranice. „Bola som veľmi tolerantná žena vo veľa ohľadoch, veľmi veľa som odpúšťala, dávala nové šance a tak ďalej. Samozrejme, raz ten pohár pretečie, sa rozbije a nie je cesta späť,“ přiznala Lela. Zároveň vysvětlila, proč se snaží své nejbolestivější pocity před veřejností skrývat. Nechce totiž ukazovat svou nejzranitelnější stránku, kterou považuje za velmi intimní.
Velkou změnou v jejím životě je také péče o společné děti. Lela potvrdila, že s Karlosem aktuálně fungují v režimu střídavé péče, upozornila však na zásadní skutečnost. „My momentálne máme s mužom striedavku, tak ako on to teda rozpráva, áno, máme, ale ešte to nie je súdom dané,“ uvedla. Vedle mateřských povinností se navíc snaží zvládat pracovní závazky, což není vždy jednoduché. Nejmladší syn Arny totiž vyžaduje neustálou pozornost, a tak Lela podle svých slov někdy pracuje až dlouho do noci, když děti usnou. Prázdný dům a bolestivé večery!
Nejemotivnější moment rozhovoru přišel ve chvíli, kdy Lela promluvila o večerech, které musí trávit bez svých milovaných dětí. „Najhoršie večery pre mňa, keď mám povedať pravdu, sú tie, keď som bez detí. Pretože vtedy ten dom je prázdny. Nie som na to zvyknutá. Ja som celé roky bola nonstop s deťmi,“ svěřila se. Na novou životní situaci si podle svých slov zvyká jen velmi těžko. „Takže to ako pre ženu je veľký trest a nie som úplne s tým stotožnená. Neviem, či vôbec niekedy si na to dokážem zvyknúť, pretože tie deti milujem a chýbajú mi,“ dodala otevřeně.
Přestože prožívá bolestivé období, velkou oporou jsou jí především nejbližší lidé. Rodina, kamarádky a přátelé ji podle jejích slov pravidelně kontaktují a snaží se, aby na své trápení nezůstávala sama. „Som rada, že mám okolo seba úžasnú rodinu, ktorá ma podporuje, a úžasné kamarátky a priateľov, ktorí so mnou držia,“ uzavřela. Zatímco na veřejnosti rozdává úsměvy, doma svádí mnohem těžší boj. Jak sama naznačila, některé rány se možná nikdy úplně nezahojí. Zdroj: Aplausin.cz