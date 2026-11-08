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Žena koupila betonový bunkr z druhé světové války. Za minimum ho přetvořila v krásné a pohodlné bydlení

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Betonová pevnost na útesech Cornwallu za války chránila strategický uzel Británie. Desetiletí ležela opuštěná, než ji objevila mladá žena s odvážnou vizí.
Žena koupila betonový bunkr z druhé světové války. Za minimum ho přetvořila v krásné a pohodlné bydlení

Žena koupila betonový bunkr z druhé světové války. Za minimum ho přetvořila v krásné a pohodlné bydlení

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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