Na letišti našli v ponožkách tisíce pavouků. Z potenciální noční můry personálu se vyklubal pašerácký byznys

A pak přišla informace, která celý případ posunula z kategorie „šílené zavazadlo“ do kategorie „lidstvo si zase vede skvěle“. Mezi zabavenými sklípkany byly podle pracovníků ochrany přírody i formy, které věda ještě ani formálně nepopsala. Člověk je tedy nestihl pořádně pojmenovat, ale už je stihl nacpat do ponožky a nacenit.
Pan Mňau při té větě přestal řešit, kdo dobrovolně manipuluje s kufrem plným sklípkanů. Paní Žofie už řešila podstatnější problém: jak je možné, že černý trh dokáže být rychlejší než taxonomie. Bobík se od té chvíle rozhodl všechny ponožky preventivně kontrolovat čichem. Redakce jeho metodu neschválila, ale chápe motivaci.
Když se zavazadlo začne hýbat, většinou není problém v zipu
Případ se odehrál na mezinárodním letišti Jorge Chávez v Limě. Dva Němci a jeden Polák měli namířeno do Německa a v zavazadlech převáželi pavouky pocházející z několika oblastí Peru. Úřady našly dospělé sklípkany, mláďata i vajíčka, rozdělené v ponožkách a plastových nádobách. Právě neobvyklý pohyb uvnitř zavazadel měl pomoci odhalit, že jejich obsah nebude odpovídat běžné představě o cestovním prádle.
Tady by se dalo dlouho rozebírat, co všechno musí člověk udělat se svou životní cestou, aby skončil na letišti s tisíci pavouků v ponožkách. Žlutá kočka má ale jiný problém. Ponožka je totiž pořád jen obal. To důležité je, odkud se ti pavouci vzali a proč o ně měl někdo v Evropě takový zájem.
Tři tisíce zněly jako hodně. Pak je někdo skutečně spočítal
První informace peruánské služby SERFOR hovořily o více než třech tisících exemplářů. To samo o sobě zní jako počet pavouků, který by měl automaticky zakládat nárok na nové letiště. Jenže následné policejní sčítání přineslo číslo 12 796.
Rozdíl nevznikl nutně tím, že by někdo v první směně ztratil koncentraci kolem osmého tisíce. V zásilce byla také vajíčka a velké množství velmi malých jedinců, takže první údaj byl jen předběžný. Až důkladnější inventura ukázala skutečný rozsah nákladu.
V tu chvíli už případ přestává vypadat jako bizarní koníček několika lidí, kteří odmítli pochopit koncept limitu příručního zavazadla. Peruánská policie začala prověřovat možnost organizovaného mezinárodního obchodu s divokými zvířaty. A to je podstatně méně legrační než ponožka, která se hýbe.
Někteří pasažéři ještě neměli ani jméno
Pracovnice SERFOR Cora Suárez uvedla, že mezi zabavenými pavouky byly také formy, které dosud nebyly vědecky popsány. To neznamená, že celníci objevili tvora, kterého lidské oko nikdy nevidělo. Znamená to, že některé exempláře mohou patřit k druhům, které ještě neprošly formálním taxonomickým popisem — tedy procesem, při kterém odborníci určí jejich charakteristické znaky, porovnají je s příbuznými druhy a přidělí jim platné vědecké jméno.
Příroda na naše papírování samozřejmě čekat nemusí. Nějaký sklípkan může obývat peruánský les statisíce let a lidská věda o něm pořád ví sotva pár poznámek. Černému trhu to ale evidentně nevadí. Tam stačí, že je zvíře vzácné, zajímavé, pěkně zbarvené nebo prostě dost málo dostupné na to, aby někdo zaplatil.
Paní Žofie by tady nejraději na chvíli zastavila celý článek a nechala tu větu viset ve vzduchu. Druh ještě nemá vědecký popis. Zato už má zákazníka.
Čím vzácnější, tím větší problém
Sklípkani mají mezi chovateli exotických zvířat své publikum a samotný chov není automaticky nic nelegálního. Mnoho druhů se dlouhodobě rozmnožuje v zajetí a legální chov funguje bez toho, aby někdo vyrážel do pralesa s krabičkami a následně testoval, kolik živých tvorů se vejde do jedné sportovní ponožky.
Jenže právě raritní druhy vytvářejí problém. Čím omezenější výskyt, neobvyklejší vzhled nebo menší dostupnost, tím vyšší může být cena pro sběratele. Peruánské úřady uváděly, že některé exempláře mohou na evropském trhu dosahovat cen ve stovkách eur.
A tím vzniká ekonomika postavená na úplně převrácené logice ochrany přírody. Vzácnost by měla znamenat „nechte to být“. Na černém trhu může znamenat „tohle chci o to víc“.
Pan Mňau v takových chvílích bývá cynický, ale tady mu realita práci výrazně usnadňuje.
Pavouk není méně důležitý jen proto, že ho nechcete na polštáři
U bezobratlých má člověk zvláštní schopnost přehlédnout rozsah problému. Kdyby někdo na letišti našel kufr nacpaný mláďaty papoušků nebo štěnátek, následovala by okamžitá vlna pobouření. U téměř třinácti tisíc pavouků část publika skončí u „fuj“ a tím má ekologickou debatu vyřešenou.
Jenže příroda lidskou estetiku neřeší. Sklípkani jsou predátoři menších živočichů, sami slouží jako potrava dalším druhům a jsou součástí místních potravních vztahů. A hlavně — u některých zabavených forem vůbec nemusíme vědět, jak početná jejich populace je nebo jak malý areál obývají.
Pokud nějaký druh žije jen na omezeném území, může odchyt stovek jedinců představovat zásah, který se úplně nedá odbýt větou, že „pavouci jsou přece všude“. Nejsou. Konkrétní druh může být doma jen na pár konkrétních místech.
A když z přírody odvezete nejen dospělce, ale také vajíčka a mláďata, neberete jen dnešní populaci. Berete i kus té příští.
Největší průšvih může být právě to, co ještě neznáme
Když biologové objeví nový druh, jejich práce teprve začíná. Potřebují zjistit, kde se vyskytuje, jaké prostředí vyžaduje, jak velký je jeho areál, jak početná je populace a jestli není ohrožená. Teprve potom lze smysluplně řešit ochranu.
Pašerák takovou byrokracií netrpí. Jemu stačí vědět, že zvíře je atraktivní a někdo za něj zaplatí.
Tady se z případu stává možná vůbec nejabsurdnější závod, jaký jsme v redakci za poslední dobu řešili: věda se snaží zjistit, co vůbec žije v peruánském lese, zatímco černý trh už přemýšlí, kolik kus stojí.
A to je problém mnohem větší než tři kufry.
Legální chov není problém. Původ bez odpovědi ano
Bylo by stejně nepřesné obrátit příběh opačně a udělat z každého člověka se sklípkanem doma podezřelého pašeráka. Řada druhů se legálně rozmnožuje v zajetí po celé generace a právě takový chov může být z hlediska ochrany volně žijících populací mnohem bezpečnější.
Jenže u vzácných nebo nově dovážených druhů je původ zvířete zásadní. Pokud někdo nabízí tvora pocházejícího z malé lokality, bez dohledatelného původu a s příběhem, který zní jako dobrodružství letištní bezpečnosti, je namístě ptát se, odkud se vzal.
Pan Mňau v tomto bodě nepotřebuje přednášku. Ponožka není certifikát původu.
Teď mají zoologové práci, o kterou si rozhodně neříkali
Zabavení sklípkani mají projít odbornou identifikací a poté být přemístěni do autorizovaného zařízení. A nepůjde o rychlé třídění na „velký chlupatý“ a „malý chlupatý“. Odborníci musejí projít tisíce jedinců v různých vývojových stadiích, zjistit jejich druhovou příslušnost a potvrdit, co všechno vlastně v zavazadlech bylo.
Právě při tom se může ukázat, které exempláře patří ke známým druhům a které jsou taxonomicky mnohem zajímavější. Z pašeráckého kufru se tak může stát nechtěná zoologická inventura. Jen velmi mizerně získaná.
Bobík by za normálních okolností v téhle chvíli navrhl označit všechny ponožky cedulkou a problém považovat za vyřešený. Tentokrát ale nějak pochopil, že inventura téměř třinácti tisíc pavouků není pracovní směna, o kterou by se měl hlásit.
Redakční verdikt
Na začátku jsou tři lidé s kufry. Uvnitř jsou ponožky. Uvnitř ponožek pavouci. Po důkladném sčítání téměř 13 tisíc živých tvorů, kteří podle vyšetřovatelů mířili do Německa. Už to je dost absurdní na to, aby se příběh obešel bez jakéhokoli přikrášlování.
Jenže potom přijde informace, že některé zabavené formy věda ještě ani formálně nepopsala, a celý vtip se trochu pokazí. Protože najednou nejde o legrační představu celníka otevírajícího pohybující se ponožku. Jde o systém, který dokáže zpeněžit zvíře dřív, než vůbec pořádně zjistíme, co je zač a kolik ho v přírodě zbývá.
Žlutá kočka tedy tentokrát nevynáší rozsudek nad pavouky. Ti do celé situace vstoupili jako náklad.
Rozsudek míří jinam: jestli jsme schopni objevit nový kus biodiverzity a jako jednu z prvních věcí s ním udělat to, že ho nacpeme do ponožky a pošleme přes oceán, není problém v osmi nohách.
Redakční tečka: Po dokončení článku proběhla v redakci preventivní kontrola ponožek. Paní Žofie nenašla nic živého. Pan Mňau odmítl účast z důvodu důstojnosti. Bobík našel starý párek. Původ není jasný. Na černém trhu zatím cenu nemá.
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Zdroje: AFP – Peru airport thwarts plot to smuggle 3,000 tarantulas in dirty socks [1], El Comercio – Detienen en el aeropuerto Jorge Chávez a tres extranjeros que pretendían traficar más de 3000 tarántulas [2], Infobae Perú – Extranjeros intentaron sacar del Perú más de 12 mil tarántulas ocultas en maletas [3], Infobae Perú – Tráfico de tarántulas en el Jorge Chávez: detrás del caso habría una organización criminal internacional [4], img ai generated