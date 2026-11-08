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Na letišti našli v ponožkách tisíce pavouků. Z potenciální noční můry personálu se vyklubal pašerácký byznys

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Na letišti v Limě otevřeli zavazadla tří cestujících a zjistili, že některé ponožky mají podezřele mnoho nohou. Uvnitř byly tisíce sklípkanů, jejich mláďata a vajíčka. První odhad mluvil o více než třech tisících exemplářů, pozdější sčítání se vyšplhalo až na 12 796. Chvíli to zní jako velmi osobní forma války proti letištní kontrole. Ve skutečnosti šlo podle peruánských úřadů o pokus dopravit zvířata do Německa na černý trh.
Na letišti našli v ponožkách tisíce pavouků. Z potenciální noční můry personálu se vyklubal pašerácký byznys

Na letišti našli v ponožkách tisíce pavouků. Z potenciální noční můry personálu se vyklubal pašerácký byznys

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 08.11.2026 16:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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