Zásadní rozhodnutí Dagmar Havlové překvapí její příznivce: Herečka se rozhodla dát stopku sociálním sítím

Dagmar Havlová překvapila své fanoušky nečekaným oznámením. Na nějakou dobu se loučí se sociálními sítěmi, kde byla dosud poměrně aktivní. Prozradila, co jí na online prostředí začalo vadit.
Dagmar Havlová se rozhodla na čas stáhnout ze sociálních sítí. Bývalá první dáma, která své fanoušky pravidelně zásobuje fotografiemi, videi i střípky ze svého života, oznámila, že si potřebuje od online světa odpočinout. Její krátké sdělení na Instagramu vyvolalo mezi sledujícími řadu reakcí. Naše redakce In-Lifestyle se podívala nejen na její poslední vzkaz, ale také na to, co ji k tomuto kroku vedlo.
Havlová vysvětlila, proč už nechce trávit tolik času na Instagramu
„Rozhodla jsem se na chvíli odpočinout od sociálních sítí. Opatrujte se s podzimem. Hezký čas,“ napsala Dagmar Havlová ke svému poslednímu příspěvku na Instagramu. Nešlo přitom o žádné dlouhé vysvětlování ani dramatické loučení. Herečka dala jednoduše najevo, že nastal čas trochu zpomalit a věnovat se jiným věcem než virtuálnímu světu. Pro její sledující, kteří jsou zvyklí na pravidelný přísun nových fotografií a videí, to ale přesto znamená změnu.
Dagmar Havlová přitom na Instagramu nesdílela pouze fotografie z pracovního života. Její profil nabízel také osobní momentky, krátká videa, vzpomínky na minulost, ukázky z cest i příspěvky z kulturních a společenských událostí. Občas nechala nahlédnout také do svého soukromí nebo se podělila o fotografie, na kterých se ukázala v přirozené podobě bez líčení. Vedle toho upozorňovala na nadační aktivity a podporovala projekty, které jí byly blízké. Její účet tak nebyl jen přehlídkou upravených fotografií, ale také místem, kde se se svými příznivci dělila o různé střípky ze života.
Minulost Evy Pavlové, která oslavila 62 let: Od členství v KSČ přes výchovu dcery až po Pražský hrad
Že za jejím rozhodnutím nestojí jen obyčejná chuť na digitální přestávku, naznačila už v rozhovoru pro
Super. Tam vysvětlila, že se na Instagram začali přesouvat lidé z Facebooku, který už dříve opustila, protože jí tato platforma nevyhovovala. Vadilo jí především prostředí a nálada, která podle ní mezi některými uživateli panovala. „Přijde mi, že tam jsou lidé závistivější, starší a nejsou naladěni na stejnou vlnu jako já,“ uvedla. Zároveň tehdy přiznala, že chce svou aktivitu na Instagramu výrazně omezit a dopřát si pauzu. Nyní svůj záměr proměnila ve skutečnost. Odpojit se od sítí může být někdy to nejlepší rozhodnutí
Sociální sítě jsou sice skvělým prostředkem, jak zůstat v kontaktu s lidmi, sdílet zážitky a komunikovat s fanoušky, mají ale i svou odvrácenou stránku. Neustálé sledování reakcí, srovnávání s ostatními nebo čtení nepříjemných komentářů může být psychicky vyčerpávající. Zvlášť pokud se člověk stane terčem nevybíravých poznámek, kritiky či závisti. Ani známé osobnosti přitom nejsou vůči podobným útokům imunní. Někdy je proto nejlepší jednoduše přestat číst, co si o nich myslí ostatní.
Foto: Nextfoto, Dagmar Havlová a Tereza Voříšková Ramba na premiéře filmu Houpačky
Dočasné vypnutí sociálních sítí může přinést více klidu, méně stresu a hlavně prostor věnovat se skutečnému životu bez neustálého kontrolování telefonu. Člověk má najednou více času na rodinu, přátele, koníčky nebo obyčejný odpočinek. A zdá se, že právě takový klid si chce nyní dopřát také Dagmar Havlová.
Její fanoušci její rozhodnutí vesměs přijali s pochopením.
„Dáši, naprosto vás chápu, klid a psychická pohoda jsou vždycky na prvním místě! Budete nám tady ale moc chybět,“ napsala jedna ze sledujících. Další jí přáli především odpočinek a pohodu. „Vychutnejte si barvy podzimu a užijte relax,“ vzkázala jí další fanynka. Je tak zřejmé, že příznivci budou na její návrat čekat, ale zároveň jí přejí, aby si pauzu pořádně užila.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek
Dagmar Havlová končí se sociálními sítěmi na dobu neurčitou: S chováním lidí jí došla trpělivost byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.