Keř, který na podzim hoří jako oheň a zdobí zahradu až do zimy. Většina Čechů ho nezná, přitom roste téměř kdekoliv

Většinu vegetační sezóny přitom brslen křídlatý (
Euonymus alatus) vypadá jako nenápadný zelený keř s drobnými žlutozelenými květy, kterých si málokdo všimne. Teprve s prvními chladnými nocemi přichází proměna, jakou v české zahradě nabídne jen hrstka dřevin. Listy přecházejí do sytě červených až karmínových tónů, a zatímco většina keřů po opadu listí ztrácí šmrnc, brslen vytáhne druhý trumf: rozevírající se tobolky odhalí oranžová semena, která drží na větvích hluboko do prosince. V českých školkách se pod označením „hořící keř“ nejčastěji prodává kultivar ‚Compactus‘, kompaktní forma dorůstající zhruba metr do výšky a metr a půl do šířky. Vedle něj stojí za pozornost brslen evropský ( Euonymus europaeus), domácí druh, který roste volně v křovinách od jihomoravských lužních lesů po podhorské doubravy. Proč brslen barví listy tak ohnivě rudě
Za intenzitou podzimního zbarvení stojí antokyany, pigmenty, které se v listu tvoří ze zadržených cukrů. Jakmile chlorofyl odchází, žluté karotenoidy se odkryjí, jenže u brslenu je antokyany okamžitě překryjí a vytlačí do popředí sytou červeň. Podle
University of Wisconsin bývá efekt nejdramatičtější za slunečných dnů a chladných nocí, tedy přesně za podmínek typického středoevropského října. Listy na osluněné straně keře proto vzplanou výrazněji než ty ve stínu, kde se barva posouvá spíš do růžova.
Brslen evropský přidává k paletě ještě žluté a oranžové tóny, takže v přírodní výsadbě dokáže jeden keř nabídnout celé spektrum teplých odstínů. A pak tu jsou plody: u evropského druhu jde o nápadné růžovočervené tobolky, které se rozevřou a odhalí oranžový míšek kolem semene. U křídlatého brslenu plody dozrávají na podzim a podle
UConn Extension přetrvávají až do zimy. Po opadu listí navíc vyniknou korkovité lišty na větvích, vystouplá „křídla“ široká šest až třináct milimetrů, která dodávají holé koruně grafický reliéf i v lednu. Brslen versus škumpa a svída: kdo vyhraje na malé zahradě
Škumpa orobincová (
Rhus typhina) patří mezi nejznámější podzimní „showmany“ českých zahrad. Její listy přecházejí do žluté, oranžové i červené a sametové plody drží přes celou zimu. Háček spočívá v prostorových nárocích: dospělá škumpa snadno zabere pět až osm metrů do šířky a agresivně odnožuje. Na parcele o šesti arech to znamená permanentní boj s výhonky v trávníku.
Svída (
Cornus) zase exceluje barevnými pruty po opadu listí, rudými, oranžovými, žlutými. Jenže nejlepšího zimního efektu dosáhnete jen pravidelným zmlazovacím řezem, a podzimní list sám o sobě tak oslnivý nebývá.
Brslen křídlatý ‚Compactus‘ kombinuje obojí v kompaktním balení: ohnivý list plus dekorativní plody, a to na ploše zhruba jednoho čtverečního metru. Navíc prospívá i na vápenitých půdách, kde řada jiných „podzimních hvězd“ strádá. Pro zahrádkáře s omezeným prostorem a alkalickým podkladem je to argument, který škumpa ani svída nenabídnou.
Kde brslen v Česku koupíte a kolik zaplatíte
V českých e-shopech se ‚Compactus‘ pohybuje v širokém cenovém rozpětí podle velikosti:
Velikost sazenice Orientační cena Příklad prodejce 20–30 cm (5l kontejner) od 280 Kč Zahradnictví Hruška 40–50 cm 375–379 Kč Zahradyonline, Plantservis 85 cm (15l kontejner) kolem 1 035 Kč Zahradnictví Hruška Větší exempláře od 1 650 Kč Plantservis
Zahradnictví Spo myšl nabízí varianty už od 119 Kč a současně přijímá předobjednávky na podzim 2026. Podzim je přitom ideální sázecí termín, stačí propustná půda, slunné až polostinné místo a důkladná zálivka po výsadbě. Během prvních dvou let hlídejte sucho, poté se keř obejde bez zvláštní péče.
Kdo preferuje domácí druh, může zkusit brslen evropský. Databáze
Pladias ho vede jako původní taxon rozšířený od nížin po podhůří; v přírodě ho potkáte na lesních okrajích, skalnatých svazích, v habřinách i lužních lesích. Do zahrady se hodí spíš tam, kde mu dopřejete volnější prostor, dorůstá dvou až šesti metrů. Jedovaté plody, které ptáci milují, a děti by neměly ochutnat
Všechny části brslenu obsahují látky škodlivé při pozření. RHS u
Euonymus alatus výslovně varuje, že plody jsou nebezpečné pro lidi i domácí mazlíčky, a NC State ho řadí mezi problematické rostliny v blízkosti dětí. Pokud máte na zahradě malé děti nebo zvířata, která okusují keře, sázejte brslen mimo hlavní herní zónu, případně plody odstraňujte dřív, než dozrají.
Ptáci přitom tobolky vyhledávají zcela bez obav. Vysvětlení tkví v anatomii plodu: živočichové požírají výživný masitý míšek obalující semeno, zatímco toxické jádro nechávají být nebo ho přenášejí celé a neporušené. Člověk naproti tomu plod rozkousne a dostane se k jedovaté části. Brslen tak paradoxně funguje jako výborná potravní stanice pro ptactvo, červenky, drozdy i pěnkavy ho na podzim navštěvují pravidelně.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková