CENTRUM o páté: Střelba v Polsku, neuvěřitelný národní hrdina i otázka ekologie větrných elektráren

Střelba v Krakově
Polsko drží státní smutek po střelbě, při níž útočník na krakovském Hlavním náměstí zabil šest lidí a 16 dalších zranil. Kromě obětí mezi kolemjdoucími policie našla v domě útočníka další tři mrtvé, zřejmě jeho rodiče a sestru, což dodává tragédii další rozměr rodinné katastrofy.
Vedle smutku se ale šíří i nepravdivé informace, mimo jiné falešná výzva k darování krve pro zraněného policistu. Právě v takových chvílích se ukazuje, že krize nekončí okamžikem útoku, ale pokračuje v digitálním prostoru, kde se fakta a fáma mísí stejně rychle.
Policista, který neustoupil
Příběh policisty Jakuba Kulika zaujme tím, že ukazuje lidskou odvahu v situaci, kdy statistika i zbraně dávají jasnou výhodu jedné straně. Kulik takřka bez ochrany čelil útočníkovi v neprůstřelné vestě a helmě, šel proti němu a z bezprostřední blízkosti do něj vystřílel půlku zásobníku, než sám zkolaboval.
Polsko ho nyní vnímá jako hrdinu, který možná zachránil řadu životů, přestože sám riskoval život. Je to příběh, který překračuje rámec zprávy o útoku a ukazuje, že i v nejtemnějších okamžicích se objevují lidé, kteří nejednají podle pravděpodobnosti, ale podle instinktu.
Kvantová hrozba pro banky
Zatímco Krakov řeší následek fyzického násilí, jiná hrozba se rýsuje v digitálním prostoru. Nový výpočet ukazuje, že dostatečně výkonný kvantový počítač by mohl prolomit některé systémy, na kterých dnes stojí internetové bankovnictví, během několika dní.
Nejde o okamžitou paniku, protože takový stroj dnes ještě neexistuje, ale o signál, že matematické zámky, na kterých stojí digitální bezpečnost, mají omezenou životnost. Právě proto už nyní probíhá přechod na postkvantovou kryptografii, protože citlivá data, která jsou dnes ukradena, mohou být rozšifrována až v budoucnosti.
Větrníky a jejich stín
Větrná energie se často prezentuje jako čistá, ale příběh lopatek zakopaných ve Wyomingu ukazuje, že i „zelená“ technologie zanechává stopy. Na skládce u Casperu skončilo 1 124 rozřezaných lopatek větrných turbín, což vyvolává otázku, co se stane s materiálem, který nelze snadno recyklovat.
Téma rezonuje i v Evropě a Česku, protože problém s likvidací lopatek není jen americký. Ukazuje, že ekologická řešení mají i svou druhou stranu, kterou je třeba řešit, pokud se má udržitelnost opravdu plnit.
Hokej, politika a ruské sportovkyně
Ministr zahraničí Petr Macinka vyvolal rozruch výrokem o hokeji a ruských sportovkyních, které podle něj nemají na lednovém mistrovství světa žen co dělat. Jeho slova o „ruských mužatekách“ a feministkách, které budou muset jejich neúčast „přežít“, otevřely debatu o tom, kde končí sport a kde začíná politika.
Téma je zajímavé i proto, že ukazuje, jak snadno se sportovní rozhodnutí proměňují v politické symboly. Otázka víz a účasti ruských sportovkyň tak není jen o hokeji, ale o tom, jak Evropa zachází s ruskou přítomností v době války na Ukrajině.
AI čte minulost
Umělá inteligence se v tomto příběhu nepodílí na šíření dezinformací, ale na jejich opaku – na rekonstrukci minulosti. Tým z University of Southampton nechal AI přečíst 100 000 stran ručně psaných přístavních knih z 16. století a z dat složil obchodní mapu, která odhalila zaniklá města.
Je to příklad, jak technologie, která je často spojována s riziky, může pomoci objevit to, co lidé sami nestihli. Práce, která by člověku trvala roky, se díky AI zrychlila na zlomek času.
Fotoaparát z plechovky
Mezi technologiemi a historií se objevuje i prostor pro kreativitu. Návod z roku 1961 ukazuje, že i obyčejná plechovka od kávy může posloužit jako fotoaparát, a výsledné snímky překvapí i profesionály.
Je to připomínka, že inovace nemusí vždy znamenat nový gadget, ale i nový pohled na staré věci. Dírková fotografie s nekonečnou hloubkou ostrosti a měkkou kresbou ukazuje, že některé principy se dají napodobit, ale ne zcela nahradit.
Kotlaska, která přežila
Na okraji Prahy se ukrývají místa, která jako by čas minul. Nouzové kolonie Na Kotlasce a Na Hájku vznikaly od roku 1938 a přežily dodnes, přestože je komunisté chtěli odstranit.
Dnes v nich žije 250 lidí a místo si zachovává vesnický charakter uprostřed města. Je to příběh o tom, že i místa, která jsou považována za „ostudu“, mohou mít svou hodnotu a historii, kterou nelze jednoduše smazat.
Husa a tajemství soli
Nakonec se pozornost vrací k tomu nejjednoduššímu – k jídlu. Šéfkuchař Jakub Postránecký prozradil, že tajemství dokonale upečené husy se skrývá v soli a v načasování, kdy se maso nasolí.
Listopad patří svatomartinské huse a právě takové drobné rady, které vypadají banálně, rozhodují o výsledku. Je to připomínka, že i v době technologií a krizí má své místo i řemeslo, které se předává dál.
Zatímco Krakov ustrnul na místě tváří v tvář nepochopitelnému činu, ostatní témata ukazují, že svět se točí dál – v technologiích, sportu, ekologii i v kuchyni. A právě v tomto současném napětí mezi tragédií a každodenností se skrývá obraz dne, který stojí za pozornost.