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CENTRUM o páté: Střelba v Polsku, neuvěřitelný národní hrdina i otázka ekologie větrných elektráren

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Dnešnímu redakčnímu přehledu nejzajímavějších témat na Centru dominuje jedna událost: sobotní střelba na krakovském Hlavním náměstí, která přerušila víkendový klid a přetvořila neděli v den státního smutku. Polsko hledá odpovědi na otázku, jak se násilí dostalo do centra živého města, zatímco vedle tragédie se objevují i příběhy odvahy, dezinformací a technologií, které mění pravidla bezpečnosti. Vedle Krakova se prostor otevírá také kvantovým počítačům, ekologii větrné energie, sportu i témateům, která vrací pozornost k místům a zvykům, které zůstávají.
CENTRUM o páté: Střelba v Polsku, neuvěřitelný národní hrdina i otázka ekologie větrných elektráren

CENTRUM o páté: Střelba v Polsku, neuvěřitelný národní hrdina i otázka ekologie větrných elektráren

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.11.2026 16:00

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