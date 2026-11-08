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Větrníky s pudinkovým krémem a karamelovou šlehačkou dostanou každého milovníka odpalovaného těsta

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Když chci upéct něco, co na stole vypadá slavnostně, ale přitom si to mohu v klidu připravit doma bez zbytečného stresu, dělám právě větrníky s pudinkovým krémem a karamelovou šlehačkou. Jsou krásně nadýchané, uvnitř jemné a nahoře mají ten známý karamelový finiš, který je odlišuje od obyčejných zákusků.
Obrázek k receptu na Větrníky s pudinkovým krémem a karamelovou šlehačkou dostanou každého milovníka odpalovaného těsta

Obrázek k receptu na Větrníky s pudinkovým krémem a karamelovou šlehačkou dostanou každého milovníka odpalovaného těsta

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Větrníky s pudinkovým krémem a karamelovou šlehačkou dostanou každého milovníka odpalovaného těsta
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.11.2026 15:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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