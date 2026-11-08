Větrníky s pudinkovým krémem a karamelovou šlehačkou dostanou každého milovníka odpalovaného těsta

Odpalovanému těstu jsem se dlouho spíš vyhýbala. Připadalo mi jako něco, co patří do cukrárny, ne do běžné domácí trouby. Jenže když se dodrží pár věcí, není na něm vlastně nic nedostupného. Dnes ho dělám ráda, hlavně když chci na stůl dát něco slavnostnějšího, ale nechci kolem toho rozehrát půldenní cukrářskou operaci. Větrníky s pudinkovým krémem a karamelovou šlehačkou přesně tohle splňují. Jsou lehké, duté, uvnitř měkké a nahoře mají karamelovou vrstvu, podle které je člověk pozná hned. U nás doma mizí rychle hlavně kvůli odpalovanému těstu, které se při správném postupu krásně zvedne, a také kvůli kombinaci pudinkového krému s . Na talíři vypadají svátečně, chuťově ale zůstávají poctivé a dobře srozumitelné. karamelovou šlehačkou
Praktické na větrnících je i to, že se nemusí stihnout všechno v jednom zátahu. Korpusy se dají upéct klidně den předem. Druhý den už jen přijde krém, šlehačka a skládání, což je ta příjemnější část práce. A jedna zkušenost z kuchyně: kdo jednou pochopí základ na odpalované těsto, má hodně blízko i k . Jen se nesmí spěchat s vejci. Je to trochu nudná fáze, ano, ale právě tam se rozhoduje, jestli těsto na plechu podrží tvar a v troubě vyběhne, nebo se rozjede do stran. věnečkům Odpalované těsto má svoje pravidla, ale není to žádná věda
Domácí větrníky umí odradit už samotným slovem odpalované. Zní to složitěji, než jaké to ve skutečnosti je. Do vroucí vody s tukem a špetkou soli se najednou vsype mouka a směs se na plotně míchá, dokud se nespojí a neodpaří se z ní část vlhkosti. Na dně hrnce se přitom začne objevovat světlý povlak. Nenápadná věc, ale důležitá. V receptech na větrníky nebo věnečky se nezmiňuje jen tak pro efekt. Recept na domácí větrníky s pudinkovým krémem a karamelovou šlehačkou
Počet porcí: asi 12 až 14 větrníků Ingredience pro přípravu Odpalované těsto 220 g hladké mouky 300 ml vody 90 ml oleje špetka soli 5 ks vajec Pudinkový krém 300 ml mléka 1 sáček vanilkového pudinku 250 g změklého másla moučkový cukr podle chuti Karamelová šlehačka 250 ml smetany ke šlehání 33 % 2 až 3 lžíce karamelu 1 sáček ztužovače šlehačky typu Smetafix Dokončení Postup přípravy odpalovaných větrníků s krémem
1. Do hrnce nalijte 300 ml vody, přidejte 90 ml oleje a špetku soli. Přiveďte k varu. Jakmile tekutina začne opravdu vřít, vsypte do ní naráz 220 g hladké mouky.
2. Sáhněte po vařečce a míchejte svižně, bez velkých pauz. Na mírném plameni těsto několik minut odpalujte. Hotové je ve chvíli, kdy se spojí do hladké hmoty a na dně hrnce zůstane bílý povlak. To je znamení, že se odpařilo dost vody.
3. Těsto přendejte do mísy a nechte ho krátce zchladnout. Nemusí být studené. Stačí, aby už nebylo tak horké, že by se v něm vejce začala srážet.
4. Do ještě teplého těsta zašlehávejte postupně 5 vajec, vždy jen jedno. Další přidejte až tehdy, když je předchozí úplně zapracované. Výsledné těsto má být hladké, lesklé a pořád dost pevné na to, aby po nastříkání na plech drželo tvar.
5. Plech vyložte pečicím papírem a těsto přesuňte do cukrářského sáčku. Nastříkejte kolečka nebo spirály, raději s většími rozestupy. Pečte v troubě vyhřáté na 190 °C přibližně 25 až 30 minut. Dvířka během pečení neotvírejte, větrníky by mohly spadnout.
6. Upečené korpusy přesuňte na mřížku a nechte je vychladnout. Potom je opatrně rozřízněte pilkovým nožem na spodní a horní díl. Připravte pudinkový krém
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7. Z 300 ml mléka a 1 sáčku vanilkového pudinku uvařte hustý pudink. Ještě horký ho prošlehejte, aby byl jemnější, a nechte ho zchladnout do vlažna.
8. Do vlažného pudinku zašlehejte 250 g změklého másla a podle chuti přisypte moučkový cukr. Krém má být hladký a jemný, ale ne řídký. Když zůstává na lžíci a nestéká hned dolů, je to dobré.
9. Na karamelovou šlehačku vyšlehejte 33% smetanu s karamelem. Ztužovač šlehačky přidejte hned na začátku šlehání, náplň pak lépe drží tvar. Karamelu dejte tolik, jak výraznou a sladkou chuť chcete mít.
10. Spodní poloviny větrníků naplňte nejprve pudinkovým krémem. Na něj nastříkejte nebo navrstvěte karamelovou šlehačku. Tohle pořadí se používá i v klasických receptech z dobrého důvodu: zákusek se méně bortí a vrstvy zůstanou oddělené. Foto: Cooky.cz, Větrníky plňte v pořadí krém a šlehačka.
11. Horní díly potřete karamelem a položte je na náplň. Hotové větrníky dejte alespoň na 1 hodinu do lednice. Podávejte dobře vychlazené, nejlépe v den naplnění, případně druhý den. Skladujte je v chladu. Foto: Cooky.cz, Horní díly potřete karamelem a položte na šlehačku. Rady proč právě pudinkový krém a karamelová šlehačka Pokud se těsto po čtvrtém vejci zdá už dost měkké, poslední vejce nejdřív rozšlehejte v hrnku a přidávejte ho jen po částech. Větrníky rozkrajujte až po úplném vychladnutí. Teplé korpusy jsou křehké a snadno se promáčknou. Karamelu na vršek nedávejte příliš silnou vrstvu. Tenká se jí pohodlněji a při krájení méně praská. Klasické větrníky bývají hodně bohaté, někdy až dost těžké. Tahle domácí varianta je jemnější. Dole je pudinkový krém s máslem, nahoře karamelová šlehačka. Pudink dodá plnost, šlehačka celý zákusek odlehčí. Pořád působí svátečně, jen není únavně sladký.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková