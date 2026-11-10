Kotel přestal topit? Než zavoláte topenáře, zkuste se obrátit na pojišťovnu

Výpadek vytápění během topné sezony může pro domácnost znamenat nečekaný výdaj, zvlášť pokud je potřeba přivolat topenáře večer nebo o víkendu. Rychlá pomoc pro takové případy přitom bývá součástí pojištění domácnosti i nemovitosti.
Porucha kotle během zimního období není nic příjemného. Po zjištění nefunkčnosti zařízení se ovšem pro majitele nabízí hned několik možností. Pokud se na kotel ještě vztahuje záruka výrobce, může přístroj reklamovat a postupovat dle záručních podmínek. U kotle po záruce ovšem přichází na řadu otazník, jak opravu vyřešit co nejrychleji a s co nejmenšími finančními náklady. A je to právě tato situace, kdy se majitel ještě před kontaktováním topenáře může obrátit na svou pojišťovnu a využít sjednané asistenční služby.
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Asistence jako rychlá pomoc
Domácí asistenci mohou lidé znát jako službu, která jim zajistí zámečníka při zabouchnutých dveřích nebo instalatéra, když v bytě praskne potrubí. V rámci pojištění domácnosti či nemovitosti ale může pomoci také při poruše vytápění. Situace, kdy přestane fungovat kotel, je tedy typickým příkladem. Poruchu lze na asistenční lince nahlásit 24 hodin denně. Operátor podle smlouvy ověří, na jakou pomoc má domácnost nárok, a domluví další postup.
„Pojišťovna dle sjednaných podmínek sama zajistí výjezd topenáře,” uvádí Andrea Brádlerová z online srovnávače RIXO.cz. „Pokud si ovšem majitel topenáře objedná bez předchozí domluvy s asistenční službou a pojišťovně pošle až fakturu za provedenou opravu, riskuje, že celý zásah zaplatí ze svého,” dodává. Stejně tak se možné náhrady nemusí dočkat ani domácí kutilové, kteří se pustí například do výměny těsnění a neodborným zásahem poruchu kotle sami způsobí.
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Stejná porucha, rozdílný účet
Rozsah domácí asistence se liší podle pojišťovny i podle toho, jakou variantu má domácnost sjednanou. „Při náhlé poruše kotle asistenční služba zpravidla zajistí topenáře a pojišťovna do sjednaného limitu uhradí jeho práci. Některé varianty pokrývají i náhradní díly, jejich úhrada ale není běžnou součástí asistence,“ vysvětluje Brádlerová a uvádí, že limit na jeden zásah činí nejčastěji 2 500 nebo 5 000 korun. U nejvyšších variant může dosáhnout až 15 000 korun. Během jednoho pojistného období, tedy za 12 měsíců, může domácnost asistenci běžně využít jednou či dvakrát.
U staršího kotle se navíc vyplatí ověřit, zda se na něj domácí asistence ještě vztahuje. Pokud kotel překročí stáří stanovené v pojistných podmínkách (zpravidla 7 let), může si majitel i samotný výjezd technika hradit ze svého.
U nákladnější opravy připadá v úvahu také pojištění technické poruchy, pokud ho má majitel sjednané v rámci pojištění nemovitosti. To se může vztahovat i na poškozenou součást pevně zabudovaného kotle. Při posuzování nároku pak hraje roli příčina závady i stáří zařízení. Pravidelná servisní prohlídka a běžná údržba zůstávají na majiteli.
Zdroje info: Autor, Andrea Brádlerová, RIXO.cz
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