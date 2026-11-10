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Plynové kotle zůstávají ve hře. Evropská komise ustoupila od návrhu, který mohl od roku 2029 zastavit jejich prodej

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Plynové kotle si na českém trhu s vytápěním udržují významné postavení. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu jich bylo v loňském roce na tuzemský trh dodáno téměř 75 tisíc, přičemž 99 procent tvořily kondenzační modely. Evropská komise zároveň koncem minulého roku upravila návrh pravidel, který mohl od roku 2029 prakticky zastavit prodej samostatných plynových kotlů. Přepracovaný návrh nyní počítá s vyššími požadavky na jejich účinnost, jeho konečná podoba však dosud nebyla schválena. Přísnější podmínky čekají také novostavby, které budou muset od roku 2030 splňovat bezemisní standard.
Kotel

Kotel

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.11.2026 08:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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