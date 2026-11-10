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Když škůdci škodí: Jak poznat napadení krovu

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Dennívýzva
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Podzim je ideální čas na kontrolu střechy před zimou. Při kontrole samotné krytiny se rozhodně vyplatí zkontrolovat i půdu a stav krovu. Krov  totiž tvoří nosnou kostru střechy, která musí v zimě udržet několik tun sněhu. Pokud ho ale oslabili dřevokazní škůdci, takovou váhu vydržet nemusí. A protože hmyz i houby pracují nenápadně, majitel se o nich často dozví až ve chvíli, kdy je způsobená škoda velká a oprava nákladná.
Červotoč na trámech

Červotoč na trámech

Zdroj: Chat Day
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 09:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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