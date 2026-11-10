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Bobkový list v pračce: poradí si se zabarveným prádlem

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Dennívýzva
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Stačí chvilka nepozornosti a při třídění bílého prádla se vám do něj omylem dostane například černá ponožka. Po vyprání je tak malér se zabarveným prádlem na světě. Co s tím? Přece prádlo nevyhodíte. Vyzkoušejte trik s bobkovým listem, který používaly už naše babičky. V kuchyni ho najde každá správná hospodyňka
Bobkový list

Bobkový list

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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