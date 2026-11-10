Co z kuchyňských zbytků můžete dát v zimě ptákům?

Zbytky jídla z kuchyně nemusí nutně skončit v odpadkovém koši. Využití se pro ně najde i v krmítkách na zahradě. Samozřejmě je ale třeba dávat pozor na to, co ptákům nabídnete.
Co je pro ptáky vhodné
Pokud jsou u vás ptačí návštěvníci na zahradě vidět často, neváhejte jim zbudovat na kmeni stromu vhodné krmítko.
Ptákům dopřejte bez obav neslané či nekořeněné pokrmy. Zařadit do jídelníčku ptáků můžete například i neosolenou rýži nebo do měkka uvařené brambory. Hodit se může do krmítek třeba i zbytek ovesných vloček.
Zbytky jídla z kuchyně ocení hlavně kosi. Ti si pochutnají nejčastěji na hlávkovém zelí, nebo zbytcích od ohryzků z jablek. Nepohrdnou však ani vařenými brambory, které jim můžete do ptačí směsi bez obav přimíchat.
Pokud jste ale brambory již solili nebo jste přidali máslo či smetanu, kosům už je nepodávejte. Lidské jídlo nesmí být pro ptáky ani trochu solené, či kořeněné. Ptákům v zimě přilepšit můžeme, musíme ale vědět čím. Foto: Pixabay
Do jídelníčku můžete zařadit také třeba hrušky, mrkev, nebo petržel. Čerstvou zeleninu či ovoce postačí do krmítek nakrájet na malé kousky. Zeleninu nenechávejte v krmítkách příliš dlouho ležet.
Jakmile zelenina či ovoce začnou vykazovat známky hniloby či přemrznutí, ptáčkům tak můžete způsobit zažívací potíže. Ptákům může zmrzlá zelenina vadit především kvůli její nízké teplotě a změně struktury. Po rozmrazení bývá zelenina často měkká, vodnatá a může rychleji podléhat kažení. Pozor na ořechy
Jako vydatný zdroj energie poslouží často i najemno nasekané ořechy.
Ty však nesmí být nikdy solené. Pokud takové ořechy ve spíži máte, neváhejte je v malém množství do krmítek ptáčkům nasypat. Hodit se na zpestření krmení může i menší hrst sušeného pečiva. Než necháte ale pečivo ztvrdnout, zbavte ho vždy máku, soli, případně i zrníček.
Divoké kachny i labutě spíše než suché pečivo ocení hlavně zbytky ovoce či zeleniny. Nepohrdnou na rybnících ani dávkou obilí, kukuřice, nebo třeba hrachu.
FAQ – Nejčastější dotazy na krmení ptáků
Jaké kuchyňské zbytky lze ptákům v zimě bezpečně nabídnout?
Ptákům můžete dát neosolenou rýži, uvařené brambory bez tuku a koření, ovesné vločky nebo nakrájené čerstvé ovoce a zeleninu.
Na co si dát pozor při podávání ovoce a zeleniny?
Kousky ovoce a zeleniny nenechávejte v krmítku příliš dlouho, aby nepřemrzly nebo nezačaly hnít.
Jaká pravidla platí pro přikrmování ptáků ořechy a pečivem?
Ořechy musejí být nesolené a nasekané najemno, zatímco sušené pečivo podávejte jen v malém množství a vždy zbavené soli a máku.
Zdroje informací: Autorka
https://www.dumazahrada.cz/zahrada/zbytky-z-kuchyne-vhodne-prikrmovani-ptaci/ Náhledové foto: Pixabay
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Co z kuchyňských zbytků můžete dát v zimě ptákům?
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