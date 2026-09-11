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Září jako měsíc burčáku. Poznejte ten opravdu kvalitní

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Známé rčení hovoří jasně. Člověk by měl vypít tolik burčáku, kolik má krve. Jasně, pro mnohé z nás jde o nadnesenou záležitost, nicméně prakticky všichni se na částečně zkvašenou hroznovou šťávu prostě těšíme. Nyní na podzim opět přišel čas burčáku, a tak není od věci se právě na něj zaměřit poněkud podrobněji. Poznat totiž ten skutečně kvalitní nemusí být vůbec jednoduché. Ba naopak. Podle jakých kritériích bychom tedy měli hledat ten nejlepší burčák?
Burčák

Burčák

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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