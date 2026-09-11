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10 mýtů o krmení psů a koček, kterým stále věří tisíce Čechů

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Výživa psů a koček patří mezi témata, která mezi chovateli vzbuzují velké diskuse. Internet je plný rad předávaných i desítky let, moderní veterinární výživa však ukazuje, že řada rozšířených přesvědčení neodpovídá současným vědeckým poznatkům. Které mýty o krmení patří mezi nejčastější a proč už dnes neplatí?
Granule

Granule

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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