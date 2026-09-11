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Zakořeňování listů orchidejí: domácí směs z aloe, medu a rýžové vody rozjede novou rostlinku

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Zakořeňování listů orchidejí: domácí směs z aloe, medu a rýžové vody rozjede novou rostlinku. Phalaenopsis s jemnými květy a širokými lesklými listy umí udělat parádu na okně i na komodě. Když toužíte po další kytce a nechcete hned utíkat do květinářství, zkuste zakořeňování listů orchidejí. Stačí kuchyňské suroviny, kousek trpělivosti a poctivá péče o orchideje.
Orchideje

Orchideje

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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