Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Hlínu z truhlíků po sezóně nevyhazujte: vyčistěte ji a přihnojte

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nastává období, kdy už pomalu likvidujeme letničky v truhlících a chystáme je na podzimní výsadbu. Většina z nás při této práci vymění stávající hlínu za novou. Té staré se ale rozhodně nezbavujte. Je sice od jara vyčerpaná, ale pokud ji vyčistíte a přihnojíte, ještě může posloužit.
Muškáty

Muškáty

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Naše zahrada
Tatsoi: kus Asie si můžete vypěstovat i na podzim
Tatsoi: kus Asie si můžete vypěstovat i na podzim
10 mýtů o krmení psů a koček, kterým stále věří tisíce Čechů
10 mýtů o krmení psů a koček, kterým stále věří tisíce Čechů

Výživa psů a koček patří mezi témata, která mezi chovateli vzbuzují velké diskuse. Internet je plný rad...

Zakořeňování listů orchidejí: domácí směs z aloe, medu a rýžové vody rozjede novou rostlinku
Zakořeňování listů orchidejí: domácí směs z aloe, medu a rýžové vody rozjede novou rostlinku

Zakořeňování listů orchidejí: domácí směs z aloe, medu a rýžové vody rozjede novou rostlinku. Phalaenopsis...

Zelenina, které zářijové ochlazení prospívá víc než letní horko
Zelenina, které zářijové ochlazení prospívá víc než letní horko

Extrémní vedra dávají zabrat zahradě. Proto je lepší se pustit do pěstování některých druhů právě nyní....

Kočka na zahradě: Svobodný pohyb jí svědčí, skrývá ale i nástrahy
Kočka na zahradě: Svobodný pohyb jí svědčí, skrývá ale i nástrahy

Zahrada nabízí kočce nové podněty i prostor pro zapojení přirozených instinktů. Volný pohyb venku ale může...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.