Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Někteří lidé se bojí, že je jedovatý. Kovář je přitom skvělý

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Letošní houbařská sezona je nepochybně velmi silně poznamenána suchem. Houby sice nyní zase začínají růst, nicméně jde většinou o lokální výskyt. Rostou především na okrajích lesů, podél cesta. Jednoduše tam, kde se prostě stihla dostat vlhkost. Objevuje se hned několik druhů hub, poměrně často se setkáme s hřibem kovářem. Tato krásná houba je sice jedná, nicméně mnozí lidé se ji bojí sbírat. Je to škoda, protože je chuťově vynikající a hodí se v mnoha úpravách.
Hřib kovář

Hřib kovář

Zdroj: Radek Štěpán
Reklama
Další články z Naše zahrada
Září jako měsíc burčáku. Poznejte ten opravdu kvalitní
Září jako měsíc burčáku. Poznejte ten opravdu kvalitní
Hlínu z truhlíků po sezóně nevyhazujte: vyčistěte ji a přihnojte
Hlínu z truhlíků po sezóně nevyhazujte: vyčistěte ji a přihnojte

Nastává období, kdy už pomalu likvidujeme letničky v truhlících a chystáme je na podzimní výsadbu. Většina...

Tatsoi: kus Asie si můžete vypěstovat i na podzim
Tatsoi: kus Asie si můžete vypěstovat i na podzim

Tatsoi je drobná asijská listová zelenina. Pokud ji ochutnáte, na jazyku ucítíte něco jako špenát smíchaný...

10 mýtů o krmení psů a koček, kterým stále věří tisíce Čechů
10 mýtů o krmení psů a koček, kterým stále věří tisíce Čechů

Výživa psů a koček patří mezi témata, která mezi chovateli vzbuzují velké diskuse. Internet je plný rad...

Zakořeňování listů orchidejí: domácí směs z aloe, medu a rýžové vody rozjede novou rostlinku
Zakořeňování listů orchidejí: domácí směs z aloe, medu a rýžové vody rozjede novou rostlinku

Zakořeňování listů orchidejí: domácí směs z aloe, medu a rýžové vody rozjede novou rostlinku. Phalaenopsis...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.