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Tatsoi: kus Asie si můžete vypěstovat i na podzim

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Tatsoi je drobná asijská listová zelenina. Pokud ji ochutnáte, na jazyku ucítíte něco jako špenát smíchaný s jemným zelím. Pěstovat ji můžete naprosto bez problémů, protože nejde o náročnou rostlinu, která by si potrpěla na úzkostlivou péči. A pěstování teď na podzim je dobrý nápad: tatsoi totiž preferuje chladnější podmínky. Je tedy možné, že zatímco v létě by vaše rostlinka mohla stávkovat kvůli horku, na podzim vám poroste mnohem ochotněji. Vysévejte na konci léta nebo začátkem podzimu.
Tatsoi

Tatsoi

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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