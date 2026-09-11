Tatsoi: kus Asie si můžete vypěstovat i na podzim

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Tatsoi: kus Asie si můžete vypěstovat i na podzimPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Tatsoi je drobná asijská listová zelenina. Pokud ji ochutnáte, na jazyku ucítíte něco jako špenát smíchaný s jemným zelím. Pěstovat ji můžete naprosto bez problémů, protože nejde o náročnou rostlinu, která by si potrpěla na úzkostlivou péči. A pěstování teď na podzim je dobrý nápad: tatsoi totiž preferuje chladnější podmínky. Je tedy možné, že zatímco v létě by vaše rostlinka mohla stávkovat kvůli horku, na podzim vám poroste mnohem ochotněji. Vysévejte na konci léta nebo začátkem podzimu.
Tatsoi
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Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...Všechny články tohoto autora →
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