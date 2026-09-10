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Nové Apple Watch 12 měří srdce každých 5 sekund a přehrají posledních 15 sekund hovoru. V Česku ale narazíte na háček

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Apple Watch Series 12 představené 9. září 2026 přinášejí zcela přepracovaný zdravotní systém, který měří tep ne každých pět minut, ale každých pět sekund. A funkce Live Rewind nepřehrává zvuk hovoru, zobrazí textový úryvek posledních patnácti sekund řeči. Jenže právě tahle titulková novinka je pro českého uživatele dvojitě zablokovaná: startuje pouze v angličtině a v...
Apple Watch 12

Apple Watch 12

Zdroj: Apple
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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