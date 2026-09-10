Otřesně týraný Míša konečně šťastně vrtí ocáskem. V útulku se každý den zlepšuje

„Po psychické stránce se krásně zlepšuje. Začíná si čím dál víc užívat obyčejné věci, které pro něj dříve nebyly samozřejmostí. Moc ho baví procházky, na kterých si užívá každou chvilku, a dokonce si už dovolí i pohrát s hračkami. Má také své psí kamarády, se kterými je rád. Je krásné sledovat, jak se pomalu vrací jeho chuť do života,“ popisuje domažlický útulek, poblíž kterého majitel Míšu uvázal a zmizel.
Míšu čekala operace, ale museli ji nakonec odložit, neboť u něj vyšetření odhalilo další nález, který je třeba co nejdříve vyřešit. „Teď je nejdůležitější dát do pořádku všechno, co ještě není tak, jak má být. A protože na plánovanou operaci zatím musí počkat, začal Míša chodit také na rehabilitaci. Má za sebou první rehabilitaci zaměřenou především na uvolnění, aby se mu lépe hýbalo, cítil se pohodlněji a celkově se mu ulevilo,“ přibližují pracovníci útulku.
[clanek:897815]
Případ Míši vzbudil obrovské emoce i vlnu solidarity. „Děkujeme všem, kteří na Míšu mysleli, podporovali ho finančně, přinesli mu kvalitní jídlo, dobroty, hračky nebo mu drželi palce. Každá vaše pomoc pro něj měla obrovský význam,“ vyzdvihuje útulek. Informace o tom, jak mohou lidé pomoci, najdou na webových stránkách zařízení.
Míša si s bývalým majitelem prošel peklem
Míša měl registrovaný čip, majitele se ale nepodařilo kontaktovat. Donedávna žil v jedné vesnici na Domažlicku, pak ho vystěhovali. Posléze vyšly najevo hrozivé skutečnosti. „Pejsek byl vláčený, nekrmený a bylo tam i podezření, že byl zneužíván. Střevo v konečníku bylo i zevnitř dost poškozené. S jistotou to ale prokázat nejde. Míša měl problémy s vyprazdňováním. Po kontrole se zjistilo, že má kýlu a zvětšenou prostatu. Kvůli tlaku se mu v břiše hromadily výkaly. Nasadila se léčba, aby se mohl aspoň vyprázdnit. Byl plný toxinů a má špatné srdce,“ uvedla již dříve pro Plzeňskou Drbnu paní, která v útulku pracuje už 10 let a s ničím takovým se ještě nesetkala.
„Chceme, aby bylo vše důkladně prošetřeno."
Událostí už se zabývá policie. „Případem se zabývají kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality územního odboru Domažlice,“ potvrdila pro Plzeňskou Drbnu policejní mluvčí Barbora Kunešová. Přímo na Okresní státní zastupitelství v Domažlicích se obrátil také Petr Sokolík ze spolku Pomáhejme zvířatům, který je s domažlickým útulkem v kontaktu.
„Podali jsme trestní oznámení na jeho majitele prostřednictvím Okresního státního zastupitelství v Domažlicích. Chceme, aby bylo důkladně prošetřeno, co se Míšovi skutečně stalo a kdo nese za jeho stav odpovědnost. A prosíme o pomoc i veřejnost. Pokud víte něco o Míšově předchozím životě, byli jste svědky zacházení s ním nebo máte fotografie, videa, zprávy či jiné důkazy a informace, které by mohly pomoci při vyšetřování, ozvěte se nám. I zdánlivě malá informace může být důležitá,“ vyzval Sokolík.
Svědci je mohou kontaktovat prostřednictvím sociálních sítí nebo přes e-mail info@behproutulky.cz.