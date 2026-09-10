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Otřesně týraný Míša konečně šťastně vrtí ocáskem. V útulku se každý den zlepšuje

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Dennívýzva
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Případ týraného Míši, u kterého panuje podezření i ze zneužívání, šokoval veřejnost i odborníky. Pejsek měl neléčené zlomeniny, poškozenou páteř i střeva, kvůli kterým se šestiletý kříženec nedokázal ani vyprázdnit. Jeho psychika byla rovněž značně podlomená. V domažlickém útulku se ale den ode dne zlepšuje a začíná si hrát s hračkami jako každý jiný veselý pes. Do nového domova zatím nemůže. Před sebou má ještě operaci.
Otřesně týraný Míša konečně šťastně vrtí ocáskem. V útulku se každý den zlepšuje

Otřesně týraný Míša konečně šťastně vrtí ocáskem. V útulku se každý den zlepšuje

Zdroj: Útulek Domažlice
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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