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Českem se šíří hrozný podvod na seniory: slíbí vám vyšší důchod a oberou vás klidně i o 744 000 Kč

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Do schránky přijde zpráva, že vám stát přidal na penzi nebo že […]
Českem se šíří hrozný podvod na seniory: slíbí vám vyšší důchod a oberou vás klidně i o 744 000 Kč

Českem se šíří hrozný podvod na seniory: slíbí vám vyšší důchod a oberou vás klidně i o 744 000 Kč

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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