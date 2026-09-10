„Jsou věci, které bych u vás doma nikdy neuklidila,“ říká Katka, která se živí jako uklízečka

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„Jsou věci, které bych u vás doma nikdy neuklidila,“ říká Katka, která se živí jako uklízečkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Když si domů objednáte paní na úklid, nejspíš očekáváte, že po jejím odchodu bude domácnost zářit čistotou. Znamená to ale, že ji můžete byt nechat přesně tak, jak je, a uklízečka se postará úplně o všechno?
mytí záchodu
Zdroj: Shutterstock
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