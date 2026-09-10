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Babiše prý jeho střet zájmů nezajímá. Hlasování vlády dokládá, že o něm dobře ví

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I když Andrej Babiš tvrdí, že ho názor Evropské komise, že nevyřešil svůj střet zájmů, nezajímá a neřeší ho, zápisy z jednání vlády ukazují něco jiného. Střet zájmů deklaroval hned v několika případech, kdy z jednání vlády odešel či se zdržel hlasování. Příběh střetu zájmů Andreje Babiše, v jedné osobě politika a majitele firem pobírajících
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Zdroj: Andrej Babiš, premiér. Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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