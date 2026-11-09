Fanoušci Sparty křičeli na Priskeho, v tunelu se hádal s funkcionáři Plzně. Ultimátum prý nemá, ale remízy nestačí

Neděle 8. listopadu, Doosan Arena, šestá minuta nastavení prvního poločasu. Brian Priske u lavičky gestikuloval, že se mělo hrát pět minut navíc, ne déle. O pár vteřin později Sampson Dweh prodloužil rohový kop a Prince Adu na zadní tyči vyrovnával na 1:1. Tím skóre ustrnulo a pro Spartu to znamenalo další ztrátu v boji o čelo. Po závěrečném hvizdu se ze sparťanského sektoru neslo „Priske ven“. Dánský trenér pak na tiskové konferenci kotel nezlehčoval: podle něj mají fanoušci právo být nespokojení, protože Sparta nevyhrává. „Remízy nestačí,“ dodal. Ultimátum od vedení odmítl. Tlak ale nepopřel, naopak řekl, že ho v kabině cítí všichni.
Gól, o kterém se mluví víc než o výsledku
Sparta šla do vedení v 17. minutě. Jonatan Brunes se přetlačil se Sampsonem Dwehem a zakončil k tyči. Rozhodčí Dominik Starý gól uznal a VAR do situace nevstoupil. Spokojeni s tím nebyli ani v Plzni, ani u televizních obrazovek.
Plzeňský trenér Kováč mluvil o „jasném faulu“. Experti Oneplay Jakub Podaný a Antonín Rosa se podle iSportu shodli, že Brunes fauloval. Priske odpověděl opatrněji: situaci prý pořádně neviděl a vnímal ji jako „padesát na padesát“.
Pro Spartu je to nepříjemná kombinace. Její jediný gól v utkání nese otazník a rozhodující okamžik zápasu, vyrovnání ze standardní situace, šel na její vrub. Priske sice protestoval proti délce nastavení, zároveň ale přiznal, že si jeho tým měl s rohovým kopem poradit lépe. Podle oficiálních statistik Chance Ligy padl gól ve 45.+6 minutě, online zpravodajství uvádělo o minutu později.
Tunel, žlutá karta a nervózní závěr
Spor o nastavení se přenesl i pod tribuny. Podle iSportu došlo při odchodu do kabin ke krátkému „excesu“. Na plzeňské straně se do něj zapojili sportovní ředitel Martin Vozábal a obránce Denis Vavro, na sparťanské Priske a kapitán Patrik Vydra. Dostupné zdroje popisují slovní výměnu, konkrétní věty ale necitují.
Priske incident na tiskové konferenci shrnul obecně jako emoce, které k zápasům Sparty s Plzní patří. Vypjaté atmosféře odpovídá i zápis o utkání. Sparta v něm nasbírala šest žlutých karet a jednu z nich dostal v 90.+2 minutě sám trenér. Disciplinární následky za dění v tunelu zatím známé nejsou.
Šlágr měl ještě jednu kulisu, o které se moc nemluví. Sparta v Plzni v lize dlouhodobě neuspívá: z posledních 19 ligových duelů na stadionu Viktorie vyhrála jen jednou. Bod z tohoto hřiště by v jiné sezoně působil jako solidní výsledek. Letos je ale každá ztráta vidět dvojnásob.
Míč měla Sparta, šance Plzeň
Priske po zápase znovu mluvil o tom, že si jeho tým vytváří šance a dominuje. Zároveň sám přiznal, že dominance bez výher nestačí. Čísla z Plzně ukazují, kde je jádro problému.
|Ukazatel
|Plzeň
|Sparta
|Držení míče
|40 %
|60 %
|Přihrávky
|249
|415
|Střely celkem
|15
|14
|Střely na branku
|6
|2
|Očekávané góly (xG)
|2,11
|1,32
Sparta měla míč a kombinovala, ale z kvalitních pozic střílela Plzeň. Dvě střely na branku ze čtrnácti pokusů jsou na tým s ambicí na titul málo. Ve druhém poločase měli šance Adu, Brunes i Jurásek, gól už ale nepadl.
Podle nás tu Sparta naráží na rozpor, který přesahuje jeden zápas. Herně působí jako lídr, výsledky odpovídají týmu ze širší špičky. Klub se vidí jako tým, který „dominuje“, tabulka ho ukazuje jako tým, kterému „remízy nestačí“. Dokud se tyhle dva pohledy nepotkají, bude se kotel ozývat dál.
Tabulka, srovnání a model
Sparta má po 14 kolech bilanci sedm výher, tři remízy a čtyři porážky. Tempo, které na titul nestačí. iSport se Priskeho ptal na dvě výhry z posledních devíti zápasů a právě tahle série tvoří pozadí skandování.
- Slavia: 14 zápasů, 34 bodů
- Liberec: 13 zápasů, 26 bodů
- Mladá Boleslav: 14 zápasů, 25 bodů
- Sparta: 14 zápasů, 24 bodů
Na Slavii ztrácí Sparta deset bodů, na Liberec, který má zápas k dobru, dva. Remíza zabolela i Plzeň: Viktorie je s 20 body až osmá.
Srovnání s předchozími ročníky je ještě méně lichotivé. Ve stejné fázi sezony 2025/26 měla Sparta 30 bodů a bilanci devět výher, tři remízy a dvě porážky, letos je o šest bodů níž. V mistrovské sezoně 2023/24 měla po 15 kolech 38 bodů. Srovnání je kvůli rozdílnému počtu kol jen orientační, rozdíl je ale zřetelný i tak.
Predikční model iSportu aktualizovaný po půlnoci 9. listopadu dává Spartě 3% šanci na titul, 50% pravděpodobnost druhého místa a 96% jistotu účasti ve skupině o titul. Do konce základní části zbývá 16 kol a nadstavba. Titul tedy matematicky ztracený není, model ho ale řadí mezi nepravděpodobné scénáře.
Pauza bez reprezentantů a Liberec na obzoru
Liga se teď zastaví kvůli reprezentaci a i tady Sparta vybočuje. V nominaci na zápasy se Španělskem a Chorvatskem není ani jeden sparťan. Chybí mimo jiné zranění Matěj Ryneš a Adam Karabec. Pavel Nedvěd pro iDNES označil absenci hráčů Sparty za problém, mimo jiné kvůli malému počtu Čechů v její základní sestavě.
Priske se na pauzu dívá z druhé strany. Termín ovlivnit nemůže, ale bude mít na tréninku 14 až 15 hráčů a víc času na přípravu. Pro trenéra, který potřebuje opravit zakončení i bránění standardních situací, je to v jistém smyslu výhoda.
Další ligový zápas odehraje Sparta v neděli 22. listopadu od 18:00 doma proti Liberci. Přímý soupeř o postavení za Slavií je o dva body před Spartou a má zápas k dobru. Výhra by Spartě dovolila Liberec bodově přeskočit, další ztráta by ji odsunula do role pronásledovatele pronásledovatelů.
Ultimátum podle Priskeho slov na tiskové konferenci neexistuje a žádný zdroj netvrdí opak. Jeho roli ale převezmou samy výsledky. Proti Liberci už Spartě nepomůže 60 % držení míče, potřebuje tři body.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner