Trojnásobný český mistr sedí na lavičce a hraje za béčko. Trenér Legie veřejně kritizuje Kuchtův přístup

Sobota 8. listopadu 2026, Varšava, 14. kolo polské Ekstraklasy. Legia doma prohrála s Rakówem Čenstochová 2:4 a Jan Kuchta celý zápas jen sledoval. Mezi náhradníky seděl od začátku a na hřiště se nedostal. Týden předtím nastoupil za Legii II proti Resovii a v 61. minutě šel ze hřiště. A den před Rakówem o něm trenér Marek Papszun na tiskové konferenci řekl větu, kterou si v Česku přečetlo hodně lidí: Kuchta se po zranění nevrátil k výkonnosti a „především k nastavení“, s nímž přišel. Pro devětadvacetiletého útočníka, který se Slavií a Spartou vyhrál tři tituly a byl králem střelců české ligy, je to nejtěžší období od srpnového odchodu z Letné.
Co přesně Papszun řekl
Pasáž o Kuchtovi zazněla 7. listopadu na předzápasové konferenci Legie, kterou klub odvysílal na svém kanálu na YouTube. Přepis zveřejnila Papszunpedia. Papszun začal smířlivě. Kuchta měl podle něj v Legii dobrý vstup, pak ho ale vyřadilo zranění. Po návratu se podle trenéra „nemůže jaksi vrátit k té výkonnosti a především k nastavení, s nímž přišel“. Musí si s tím prý poradit sám, realizační tým mu pomáhá. A závěr zněl bez obalu: „V tuhle chvíli prostě prohrává konkurenční boj.“
Do podrobností Papszun nešel. O tréninkové morálce, disciplíně ani komunikaci v kabině nemluvil. Slovo „nastavení“ v polském fotbalovém slovníku míří hlavně na hlavu, tedy na sebedůvěru, chuť a hlad po místě v sestavě. Ze samotné citace ovšem nevyplývá, že by šlo o lenost nebo kázeňský problém. Zranění je v Papszunově verzi spouštěč, nastavení je současný stav.
Proč Kuchta 31. října nastoupil za rezervu, klub veřejně nevysvětlil. Podle nás start v béčku dává smysl spíš jako způsob, jak hráči po zranění dodat zápasové minuty, které v áčku nedostává. Disciplinární trest to podle dostupných informací nebyl. I tak jde pro hráče s 31 starty za reprezentaci o citelné ponížení.
Kuchta sám na trenérova slova zatím veřejně nereagoval. Poslední silnější vyjádření pochází z jeho příchodu. Tehdy říkal, že je to pro něj vhodný moment na přestup, že chce tvrdě pracovat a pomáhat týmu, a zmínil dobré reference od Tomáše Pekharta, který Legií prošel před ním. Sportovní ředitel Fredi Bobic ho při podpisu označil za zkušeného a „kompletního“ útočníka, který umí vytvářet prostor spoluhráčům. Od těch slov uplynuly tři měsíce. Teď na ně Papszun odpovídá.
Konkurence, která dává góly
Že Kuchta prohrává souboj o sestavu, ukazují i čísla. Statistiky serveru Legionisci.com po prvních zápasech sezony 2026/27 vycházejí takto:
|Útočník
|Zápasy
|Minuty
|Góly
|Łukasz Zjawiński
|11
|778
|4
|Rafał Adamski
|11
|595
|4
|Jan Kuchta
|7
|355
|0 (0 asistencí)
V samotné Ekstraklase má Kuchta šest startů a 320 minut, tedy v průměru zhruba polovinu zápasu na jeden start. Gól ani asistenci nezaznamenal. Zjawiński proti Rakówu začínal v základní sestavě.
Pro trenéra, který bojuje o špičku tabulky, je to jednoduchá úvaha. Legia je po porážce s Rakówem třetí s 24 body a podle oficiální zprávy Legie šlo o druhou domácí prohru v řadě. V takové chvíli Papszun nemá důvod přednostně čekat na hráče, který se teprve hledá, když vedle něj stojí dva útočníci s okamžitou produktivitou. Kuchtu nesrazila jen vlastní forma. Před ním se zařadili hráči, kteří mezitím skórují.
Doma kanonýr, venku host
Proti polským číslům stojí kariéra, kterou zná každý fanoušek české ligy. Databanka iDNES ukazuje, jak spolehlivě Kuchta střílel, když dostával minuty a důvěru:
- Slavia 2020/21: 27 zápasů, 15 gólů
- Slavia 2021/22: 16 zápasů, 9 gólů
- Sparta 2022/23: 29 zápasů, 14 gólů
- Sparta 2023/24: 32 zápasů, 17 gólů
- Sparta 2024/25: 17 zápasů, 7 gólů
- Sparta 2025/26: 30 zápasů, 12 gólů
Celkem má v české lize 219 zápasů a 87 gólů. Do Klubu ligových kanonýrů mu při odchodu chybělo devět branek. Sparta při oznámení hostování připomněla hlavně jaro po jeho návratu v sezoně 2022/23: 18 ligových startů, 10 gólů a 4 asistence. Na Letné pak přidal důležité góly v Evropě a podíl na titulech.
V zahraničí se podobný příběh nikdy nenapsal. Podle FotMobu odehrál v Lokomotivu Moskva 11 zápasů se třemi góly, v dánském Midtjyllandu 16 zápasů se dvěma. V Legii je zatím na sedmi startech a nule. Moskevskou epizodu ukončily okolnosti mimo hřiště: po ruské invazi na Ukrajinu využil Kuchta výjimku FIFA pro cizince v ruské a ukrajinské lize a vrátil se domů. V Midtjyllandu a Legii se ale neprosadil čistě ze sportovních důvodů.
Podle nás se z toho skládá čitelný vzorec. Kuchta je útočník, který roste s rytmem, se známým herním systémem a s trenérem, který ho nechá hrát i v horších týdnech. Ve Spartě to dostal opakovaně a vracel to dvoucifernými sezonami. V zahraničí mu dosud nikdo takový úvěr nedal. Pokaždé řešil adaptaci pod tlakem, kdy se výkon čeká hned. A když do toho přišlo zranění, znamenaly čtyři týdny výpadku v Legii ztrátu pozice, jakou si v Praze budoval roky.
Reprezentace bez něj, budoucnost ve hře
Polský propad se promítl i do národního týmu. Do listopadové nominace na Ligu národů proti Španělsku a Chorvatsku se Kuchta nevešel. Podle ČT sport jsou v útoku Adam Hložek, Idris Hopi, Christophe Kabongo a Ryan Naderi. Konec v reprezentaci to neznamená, aktuálně ale mimo výběr je. Útočník bez gólu a s lavičkou v klubu má do nominace těžkou cestu, a to i bez ohledu na jména před ním.
Smluvně je situace zatím klidná. Legia má Kuchtu na hostování do konce sezony 2026/27 s opcí na odkup. Oficiální zdroje obou klubů přesné podmínky neuvádějí. Novinář Sebastian Staszewski z Meczyki.pl v srpnu napsal, že by se odkup stal automatickým, pokud Legia postoupí do evropských pohárů. Sám k tomu ale připojil výhradu, že údaj nemá potvrzený z druhého zdroje, a částku neuvedl. Sport.cz při odchodu psal o „lehce dosažitelných“ podmínkách opce a o vysoké pravděpodobnosti, že se Kuchta na Letnou nevrátí. Místo ve Spartě tehdy ztratil po příchodu Jonatana Brunese.
Ze stavu po Rakówu vycházejí tři scénáře:
- Kuchta se v Legii vrátí do sestavy a případný postup do pohárů z něj udělá trvalého hráče varšavského klubu.
- Legia opci nevyužije a Kuchta se v létě vrátí do Sparty, kde ale v srpnu nebyl první volbou.
- Hledá se třetí cesta. V srpnu se podle Sport.cz mluvilo o zájmu z Turecka a Kataru. Zda trvá i po podzimním propadu, není známo.
Podle nás teď všechno záleží na jarní části. Legia hraje o čelo tabulky a útočník, který dá jeden gól v rozhodujícím zápase, může změnit Papszunův pohled rychleji, než by se po sobotě zdálo. V kádru áčka Kuchta pořád je, proti Rakówu seděl na lavičce, ne na tribuně.
Kuchta nastupoval v Česku do sezon s jistotou, že pod ním nikdo nepodřízne větev po dvou slabších zápasech. Ve Varšavě takovou jistotu nemá a neměl ji ani v Moskvě, ani v Herningu. Teď má půl sezony na to, aby ukázal, že umí dávat góly i tam, kde mu nikdo nevěří předem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner