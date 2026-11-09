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Bombardér zmizel za války v poušti. Po patnácti letech našli letadlo téměř neporušené, ale bez posádky

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Devět amerických letců se v dubnu 1943 nevrátilo z první bojové mise. Jejich bombardér B-24 Lady Be Good zmizel beze stopy a dlouhá léta se předpokládalo, že skončil ve Středozemním moři. Pak jej geologové spatřili hluboko v libyjské poušti. Na palubě nikdo nebyl, některé přístroje se ale zachovaly překvapivě dobře. Skutečný příběh posádky odhalily až pozdější nálezy.
Bombardér zmizel za války v poušti. Po patnácti letech našli letadlo téměř neporušené, ale bez posádky

Bombardér zmizel za války v poušti. Po patnácti letech našli letadlo téměř neporušené, ale bez posádky

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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