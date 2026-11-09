Platil jí 100 tisíc měsíčně a chystal rozvod. Syn Karla Svobody po letech popsal, jak vypadalo manželství s Vendulou

Když skladatel Karel Svoboda v lednu 1995 podepisoval předmanželskou dohodu s tehdy třiadvacetiletou Vendulou, vložil do ní podmínku, která dnes zní jako scénář k filmu:
pravidelná měsíční platba sto tisíc korun výměnou za omezení nároku na společné jmění a slabší dědickou pozici oproti dětem z prvního manželství. Takhle to alespoň líčí Karlův syn Petr v monografii Žít – Karel Svoboda, kterou vydal na podzim 2023. Kniha shromažďuje otcovy zápisky, rodinné fotografie a synovu interpretaci vztahu, který se podle něj postupně proměnil z partnerství v majetkový mechanismus. Stotisícová smlouva, která předurčila pravidla hry
Částka sto tisíc korun měsíčně působí i dnes úctyhodně. V polovině devadesátých let šlo o astronomickou sumu. Průměrná hrubá mzda v České republice tehdy činila pouhých
8 307 Kč. Karlova měsíční platba Vendule tedy odpovídala zhruba dvanáctinásobku toho, co běžný zaměstnanec vydělal za celý měsíc. Přepočteno na dnešní mzdové poměry, při průměrné mzdě za rok 2025 kolem 49 215 Kč, by ekvivalent činil přibližně 592 tisíc korun měsíčně.
Petr Svoboda v knize zdůrazňuje, že nešlo o kapesné ani o gesto štědrosti. Popisuje to jako součást pragmatické předmanželské smlouvy, která Vendule garantovala pravidelný příjem, ale
současně jí odřízla cestu k podstatnému podílu na Karlově majetku. Skladatel si podle syna ponechal rozhodující kontrolu nad financemi, účty i nemovitostmi. V pozůstalosti se později řešilo na pět set položek, od obrazů přes starožitnosti až po akcie na doručitele uložené v trezoru v Jevanech. Kdy se z manželství stala „válka Roseových“
Zlom přišel podle Petra po smrti dcery Kláry. Karel se měl stáhnout do sebe, přestal komponovat, žárlil a stále častěji pobýval sám v jevanské vile, zatímco Vendula trávila čas mimo domov.
Syn v rozhovoru pro Blesk přirovnal závěrečnou fázi vztahu k „válce Roseových“, manželství, kde oba zůstávají pod jednou střechou, ale citově i komunikačně se od sebe odpojili.
Karel měl podle knihy nabýt pocitu, že ve vztahu funguje spíš jako „debetní karta než manžel“. Právě tenhle obrat Petr použil už v roce 2007, pouhé měsíce po otcově smrti, když pro
iDNES poprvé veřejně naznačil, že se Karel chtěl rozvádět a že se ve svazku cítil jako „ekonomický činitel“. Kniha z roku 2023 tedy nepřináší zcela nové odhalení, spíš uzavírá dlouho budovaný narativ do uceleného příběhu s konkrétními majetkovými a dědickými detaily.
Petr v monografii rovněž zmiňuje, že otec v posledních měsících života opakovaně navštěvoval notářku, kde řešil rozdělení mincí, starožitností a dalších aktiv. Zvažoval novou závěť. Rozvod údajně plánoval, ale podle synových slov na něj „neměl sílu“.
Zdroj fotografie: Česká televize Vendulina verze: komplikovaní, vášniví, ale spojení
Druhá strana příběhu zní odlišně. Vendula Pizingerová v rozhovoru pro Seznam Zprávy v červenci 2025 uvedla, že Karla milovala a že jejich vztah byl „komplikovaný, vášnivý, hádavý, ale silně propojený“.
Ke knize svého nevlastního syna se podle vlastních slov nikde nevyjadřovala, zároveň ale dodala, že Petra do jisté míry chápe a že celý příběh mu „zničil život“.
V pořadu České televize
13. komnata z roku 2016 Vendula rámovala soužití s Karlem především přes osobní tragédie, smrt dcery Kláry, psychickou zátěž, tlak veřejnosti. O čistě vypočítavém svazku nemluvila. Naopak zdůrazňovala emocionální intenzitu vztahu.
Dědické řízení po Karlově smrti v roce 2007 skončilo dohodou a bez soudních sporů. Výše Vendulina podílu je ovšem v médiích rozporně uváděna: v roce 2013 se
psalo o zhruba osmi milionech korun, o tři roky později Blesk s odkazem na notářský zápis uvedl 12,6 milionu. Vendula sama připustila, že dostala nejmenší podíl ze čtyř dědiců. Synova kniha jako zaujatá, ale klíčová výpověď
Petr Svoboda v rozhovoru pro Český rozhlas otevřeně přiznal, že jeho monografie není nezaujatá biografie. Označil ji za „opěvující knihu“, napsanou z pozice syna, který
obdivoval otcovo dílo a těžce nesl rozpad jeho druhého manželství. Právě tato upřímnost dodává knize zvláštní váhu: autor netvrdí, že podává objektivní pravdu, ale systematicky skládá mozaiku ze zápisků, vzpomínek a dokumentů, které měl k dispozici.
Současně je třeba vnímat, že bez přístupu k plnému knižnímu textu a bez Karlových vlastních slov nelze jednu verzi definitivně potvrdit nad druhou.
Vendula se ke konkrétním tvrzením o plánovaném rozvodu veřejně nevyjádřila. Rodina dnes působí jako dva oddělené bloky: Petr zůstává kritický, Vendula udržuje vztah s Janou Wallace-Svobodovou, zatímco Jakub se podle Venduliny výpovědi s bratrem Petrem odcizil.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová