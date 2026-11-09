Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Platil jí 100 tisíc měsíčně a chystal rozvod. Syn Karla Svobody po letech popsal, jak vypadalo manželství s Vendulou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sto tisíc korun měsíčně v roce 1995 odpovídalo dvanácti průměrným platům. Petr Svoboda tvrdí, že přesně tolik jeho otec posílal Vendule na základě předmanželské smlouvy.
Platil jí 100 tisíc měsíčně a chystal rozvod. Syn Karla Svobody po letech popsal, jak vypadalo manželství s Vendulou

Platil jí 100 tisíc měsíčně a chystal rozvod. Syn Karla Svobody po letech popsal, jak vypadalo manželství s Vendulou

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 12:33

Reklama
Další články z VIPživot.cz
Pozemek za miliony a dům na hypotéku. David Gránský ukázal vilu u Prahy, kde bydlí pár metrů od maminky
Pozemek za miliony a dům na hypotéku. David Gránský ukázal vilu u Prahy, kde bydlí pár metrů od maminky
Měl studovat účetnictví, místo toho zastínil hvězdy českého filmu. Karel Augusta odehrál desítky rolí, které diváci milují
Měl studovat účetnictví, místo toho zastínil hvězdy českého filmu. Karel Augusta odehrál desítky rolí, které diváci milují

Pětset šedesát úhozů za minutu, nabídka z prezidentské kanceláře, a přesto se stal hercem, jehož vedlejší...

Kam zmizela Martina Balogová ze SuperStar? Jezdila uklízet do Německa, dnes učí zpěv a chystá návrat s novým albem
Kam zmizela Martina Balogová ze SuperStar? Jezdila uklízet do Německa, dnes učí zpěv a chystá návrat s novým albem

Finalistka první české SuperStar nevypadla z mapy naráz. Její cesta od duetu s Karlem Gottem k soukromým...

Marek Ztracený si splnil sen. Na Šumavě vyrostl dům se studiem, kde nahrává hudbu s výhledem na hory
Marek Ztracený si splnil sen. Na Šumavě vyrostl dům se studiem, kde nahrává hudbu s výhledem na hory

Zpěvák Marek Ztracený bydlí v Železné Rudě v domě, který si navrhl od základů, s vlastním studiem, křídlem...

Covid jí vzal práci, ale ona ho využila na jedničku. Marika Procházková shodila 30 kilo a dnes ji diváci nepoznávají
Covid jí vzal práci, ale ona ho využila na jedničku. Marika Procházková shodila 30 kilo a dnes ji diváci nepoznávají

Herečka Marika Procházková proměnila nucenou covidovou pauzu v kompletní restart životního stylu a za...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie VIP vztahy a rodiny
Zobrazit více
CelebrityVIP vztahy a rodiny
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.