Krémové mafiánské brambory zapékané s uzeným masem a goudou: Hříšná dobrota se smetanovou omáčkou a česnekem

Když jsem tenhle recept poprvé objevila pod tajemným názvem „
mafiánské brambory“, upřímně jsem se musela pousmát a přemýšlela jsem, co je na obyčejných vlastně tak zločinného. Jakmile jsem ale vytáhla pekáč z trouby a po celém domě se rozlinula intenzivní vůně česneku, zapékaných bramborách uzeného masa a rozpuštěného sýra, pochopila jsem to okamžitě. Tady jde totiž o absolutní chuťový hřích, kterému prostě nelze odolat! Když u nás doma připravím tuto dobrotu k víkendovému obědu, všichni zahodí veškeré zábrany i počítání kalorií a plech je prázdný dřív, než stihnu prostřít stůl.
Tajná zbraň celého pokrmu tkví v neodolatelné smetanovo-česnekové
s porcí goudy, která všechny ingredience krásně propojí a vytvoří úžasně krémovou konzistenci. Na rozdíl od klasických omáčce francouzských brambor nejsou tyto vůbec suché a jim dodá ten správný šmrnc. uzené maso
Můj tip zní: Brambory nakrájejte na co nejtenčí plátky pomocí struhadla mandolína, aby se propekly dokonale do měkka a krásně nasákly veškerou smetanově-česnekovou omáčku. Recept na zapékané mafiánské brambory s uzeným masem a sýrovou omáčkou
Celkový čas přípravy a pečení: 75 minut Ingredience potřebné k přípravě 1 kg brambor 600 g uvařeného uzeného masa sůl mletý černý pepř 60 g másla 1 cibule 1 lžíce hladké mouky 150 ml masového vývaru 2 stroužky česneku 1 kelímek smetany ke šlehání 300 g goudy máslo na vymazání zapékací formy 1 hrst čerstvé petrželky Postup při přípravě zapečených mafiánských brambor
1. Zapékací formu důkladně vymažte kouskem měkkého
másla, aby se brambory při pečení nepřichytily ke dnu a okrajům.
2.
Brambory oloupejte a nakrájejte na velmi tenké plátky, uvařené uzené maso nakrájejte rovněž na tenčí plátky.
3. V hlubší pánvi rozpusťte
máslo, přisypte nadrobno nakrájenou cibulku a pozvolna ji osmažte do světle hnědé barvy po dobu 5 minut.
4. K osmažené cibulce přisypte
hladkou mouku a za stálého míchání ji opražte do světlé jíšky po dobu 2 minut.
5. Jíšku zalijte vlažným
masovým vývarem, přidejte prolisované stroužky česneku, důkladně rozmíchejte metličkou a povařte 3 minuty.
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6. Do omáčky přisypte přesně polovinu jemně nastrouhaného sýra
gouda, zalijte smetanou ke šlehání a na mírném ohni krátce povařte 2 minuty, dokud se sýr zcela nerozpustí.
7. Na dno vymazané formy poklaďte první vrstvu plátků
brambor, zlehka je osolte solí a opepřete mletým černým pepřem.
8. Na
brambory rozložte plátky uzeného masa, zalijte trochou horké smetanové omáčky a tento postup vrstvení střídavě opakujte, dokud nespotřebujete všechny ingredience.
9. Povrch posledního patra
brambor pokapete zbytkem smetanové omáčky a zasypte druhou polovinou nastrouhaného sýra gouda.
10. Zapékací formu vložte do trouby předehřáté na
180 stupňů a pečte do změknutí brambor a zlatavé kůrky po dobu 35 až 40 minut.
11. Upečené horké brambory vytáhněte z trouby, posypte nasekanou
čerstvou petrželkou a před krájením nechte 10 minut odpočinout, aby se šťáva usadila. Foto: Cooky.cz, recept na mafiánské brambory Tipy redakce: Výběr správného druhu brambor s vyšším obsahem škrobu (varný typ B) zajistí, že horká smetanová omáčka vytvoří dokonale krémovou konzistenci. Strouhání goudy najemno je klíčové pro rychlé rozpouštění v omáčce bez vzniku nežádoucích hrudek. Trpělivé odpočinutí pokrmu po dobu 10 minut po vytažení z trouby vyhřáté na 180 stupňů zabrání tomu, aby se jednotlivé vrstvy při servírování rozpadaly. Kombinace kvalitního uzeného masa a voňavého česneku dodá celému jídlu intenzivní chuť, takže s přisolováním omáčky zacházejte raději opatrně. Zakrytí alobalem během prvních 20 minut pečení pomůže bramborám změknout ještě rychleji, přičemž na zbylých 20 minut alobal sundáte pro dokonale křupavou kůrku.
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