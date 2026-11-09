Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Vypadá jako kus alobalu za 390 Kč. Podložka Naturehike ale dokáže mnohem víc, než se zdá

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na první pohled obyčejná stříbrná plachta, ve skutečnosti zajímavá výbava na rodinné výlety, pikniky i táboření. Rozbalil jsem univerzální podložku Naturehike, která váží pouhých 545 gramů, a podíval se, co skutečně nabízí a kde jsou její limity.
Vypadá jako kus alobalu za 390 Kč. Podložka Naturehike ale dokáže mnohem víc, než se zdá

Vypadá jako kus alobalu za 390 Kč. Podložka Naturehike ale dokáže mnohem víc, než se zdá

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.11.2026 12:55

Reklama
Další články z Žádný Špeky
V obyčejném pepři našli zakázaný pesticid. Nebezpečné balení může ležet ve spíži až do roku 2028
V obyčejném pepři našli zakázaný pesticid. Nebezpečné balení může ležet ve spíži až do roku 2028
Maďarské lečo s klobásou chutná úplně jinak než česká klasika. Rozhodují obyčejné suroviny
Maďarské lečo s klobásou chutná úplně jinak než česká klasika. Rozhodují obyčejné suroviny

Maďarské lecsó stojí na sladkých paprikách, zralých rajčatech a cibuli. V této verzi ho doplňuje pikantní...

V rýži známé české značky našli škůdce. Inspekce odhalila problém i přímo v obchodě
V rýži známé české značky našli škůdce. Inspekce odhalila problém i přímo v obchodě

Potravinářská inspekce zveřejnila nový nález škůdců v balené rýži Vitana. Výrobek měl přitom vydržet až do...

Tesco v Česku končí. Co bude s Clubcard, slevami a oblíbenými prodejnami?
Tesco v Česku končí. Co bude s Clubcard, slevami a oblíbenými prodejnami?

Převzetí Tesca provozovatelem Albertu vyvolává první výrazné reakce. Antimonopolní úřad potvrdil, že proti...

Vepřové nudličky na česneku, které se rozplývají na jazyku. Tajemství je v posledním kroku
Vepřové nudličky na česneku, které se rozplývají na jazyku. Tajemství je v posledním kroku

Kilo vepřového masa, deset stroužků česneku a pořádná dávka cibule. Tyhle šťavnaté nudličky nepotřebují...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

Všechny články tohoto autora →
Žádný Špeky
Další články z kategorie Lifestyle
Zobrazit více
Lifestyle
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.