Vypadá jako kus alobalu za 390 Kč. Podložka Naturehike ale dokáže mnohem víc, než se zdá

Foto: Žádný Špeky
Existují věci, které člověk na výletě nepotřebuje, dokud se nechce na chvíli posadit. Pak najednou zjistí, že tráva je mokrá, kámen studený a jediná suchá věc široko daleko je jeho vlastní bunda. Přesně pro takové situace mě zaujala univerzální aluminiová podložka
Naturehike. Na první pohled připomíná větší kus stříbrné fólie, ale ve skutečnosti nabízí hned několik možností využití. A právě podobnou věc jsem chtěl mít ve své turistické výbavě už dlouho.
Mám rád obyčejné výlety do přírody. Nemusí jít o žádnou expedici na konec světa. Stačí les, pěkné místo u vody nebo louka, kde si člověk na chvíli odpočine, vytáhne svačinu a nikam nespěchá. Jenže když vyrazíte s rodinou, rychle poznáte, že mít si kam sednout a kam položit věci je někdy skoro stejně důležité jako samotná svačina.
Naturehike na to jde poměrně jednoduše. Vyrábí
podložku o rozměrech 190 × 190 centimetrů, která podle výrobce váží přibližně 545 gramů. Po složení zabírá prostor 27 × 19 × 9 centimetrů a dodává se s transportním obalem. Cena na českém e-shopu činí 390 korun. Žádná složitá konstrukce, nafukování ani montování. Prostě ji vytáhnete, rozložíte a máte před sebou plochu o rozloze 3,61 metru čtverečního. V batohu nenápadná, po rozložení překvapivě velká
Když jsem podložku poprvé rozbaloval při natáčení videorecenze, překvapila mě především její velikost. Ve složeném stavu totiž nepůsobí jako něco, co se po roztažení změní v téměř dvoumetrový čtverec. Na menší rodinný piknik, společnou svačinu nebo odložení batohů je to už docela použitelná plocha.
Samotný materiál na mě udělal dobrý první dojem. Nejde o tenoučkou záchrannou fólii z lékárničky, která se člověku při neopatrném zacházení snadno poškodí. Podložka má třívrstvou konstrukci kombinující hliníkovou fólii a polyetylen. Po rozložení působila poměrně pevně a bytelně.
Samozřejmě to ještě neznamená, že vydrží všechno. Ostré kameny, trny nebo dlouhodobé odírání mohou materiál poškodit. Její skutečnou životnost po několika sezonách používání zatím hodnotit nemohu. První dojem z rozbalení je ale rozhodně lepší, než by člověk čekal podle fotografií.
Nejvíce mě na podložce baví její univerzálnost. Představte si třeba obyčejnou trampskou výpravu. Jdete několik kilometrů, najdete hezké místo, sundáte batoh a chcete si odpočinout. Místo hledání suchého pařezu jednoduše rozložíte podložku. Můžete si na ni sednout, připravit svačinu nebo odložit vybavení, které nechcete pokládat do mokré trávy.
Podobně praktické využití vidím při rodinných výletech s dětmi. Na podložku se vejdou hračky, oblečení i nějaké to občerstvení. Při rybaření zase vytvoří místo pro odložení věcí. Využít ji lze také na zahradě, při cestování nebo na pláži, kde pomůže oddělit vybavení od písku.
Zajímavá je rovněž možnost použít ji jako dodatečnou podlážku pod stan. Může posloužit jako ochranná vrstva mezi zemí a stanovým dnem, pokud její rozměry odpovídají konkrétnímu stanu. Další možností je rozložit ji uvnitř stanu a na ni položit běžnou karimatku. Samostatná podložka totiž není náhradou pohodlné matrace.
Výrobce uvádí také využití v podobě malého přístřešku. K tomu slouží úchyty v rozích, za které lze materiál vypnout. Tuhle variantu považuji za zajímavý bonus, nikoliv za hlavní důvod ke koupi. Plocha 190 × 190 centimetrů na velký přístřešek nestačí a odolnost proti silnému větru nebo vytrvalému dešti jsem neověřoval. Jako improvizovaná stříška pro vybavení však může dávat smysl.
Ochrana před vlhkostí ano. Pohodlí klasické deky nečekejte
Podstatnou vlastností
Naturehike je nepromokavost. Výrobce deklaruje oboustrannou voděodolnou konstrukci, která má zabránit pronikání vlhkosti od země. Právě v tom vidím největší výhodu proti obyčejné látkové dece.
Pokud si někdy sednete do trávy na podzim, dobře víte, že nemusí ani pršet. Stačí ranní rosa nebo půda, která po předchozím dešti ještě nestačila vyschnout. Běžná deka může postupně navlhnout, kdežto voděodolná podložka vytváří bariéru mezi oblečením a mokrým povrchem. Je ale fér dodat, že jsem zatím neprováděl dlouhodobý test v dešti ani zkoušku těsnosti pod zatížením.
Druhou vlastností je tepelná izolace. Stříbrná reflexní vrstva dokáže omezovat část přenosu tepla sáláním. Neměli bychom si však představovat, že automaticky odstraní chlad od země. Při přímém kontaktu s podložím se teplo přenáší také vedením a účinnost samotné reflexní vrstvy má své limity. Tato podložka tedy není plnohodnotnou zimní karimatkou a bez další izolace bych se na ni při spaní v chladu nespoléhal.
A tím se dostávám k její největší nevýhodě.
Naturehike není měkká pikniková deka. Přestože je materiál pevnější než obyčejná fólie, neposkytuje výrazné odpružení. Když ji rozložíte na tvrdých kamenech, kameny pod sebou stále ucítíte. Na pohodlné dlouhé polehávání je vhodnější silnější deka nebo karimatka. Podložka řeší především vlhkost, nečistoty a částečně také tepelný komfort.
Druhou drobnou výhradou je hmotnost. Půl kilogramu není mnoho, ale pokud patříte mezi turisty, kteří pečlivě počítají každý gram, nejde o zanedbatelnou položku. Na rodinné výlety, trampské toulky nebo běžné kempování mi ovšem tento kompromis připadá rozumný.
Pozor bych si dával také při použití poblíž ohně. Polyetylenová konstrukce není určená pro kontakt s plameny ani žhavými uhlíky. K trampskému posezení se tedy hodí, ale od ohniště bych ji nechával v bezpečné vzdálenosti.
Za cenu 390 korun mi Naturehike připadá jako zajímavý doplněk turistické výbavy. Ne proto, že by přinášel nějakou převratnou technologii, ale protože spojuje několik docela obyčejných a užitečných funkcí do jednoho skladného balení.
Osobně se mi nejvíce líbí představa, že podobnou podložku můžu mít připravenou v batohu a nemusím před každým výletem řešit, zda přibalit ještě velkou piknikovou deku. Ne vždy ji vytáhnu, ale při odpočinku na mokré louce nebo při společné zastávce na svačinu může přijít vhod.
Za mě je to povedený a praktický výrobek, který má v outdoorové výbavě své místo. Neudělal bych z něj zázračnou izolační pomůcku ani náhradu pohodlného spaní. Pro běžné výlety, rodinné pikniky a trampské výpravy ale nabízí sympatickou kombinaci rozměrů, skladnosti a ceny. A někdy právě takové nenápadné věci člověku udělají při pobytu v přírodě největší službu.
Děkujeme společnosti Naturehike za spolupráci.
Zdroj: uživatelské hodnocení Žádný Špeky, produktové informace