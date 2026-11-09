Marek Ztracený si splnil sen. Na Šumavě vyrostl dům se studiem, kde nahrává hudbu s výhledem na hory

Když v roce 2022 řekl, že má pocit splněných životních snů, nemluvil o hitparádách ani o Českém slavíkovi. Mluvil o adrese. O místě, kde vyrůstal, kde žijí jeho rodiče a kde si jako kluk představoval, že jednou bude stát jeho vlastní dům. Ten dům dnes stojí v části Špičák, obklopený šumavskými kopci, a zvenku vypadá tak nenápadně, že sám Ztracený varuje fanoušky: žádný palác tam nehledejte.
Od základové desky k nočnímu skládání
Stavba začala kolem roku 2020 ve spolupráci s firmou Ener DOMY. Původní plán byl „hodně ekonomický“, menší dům s garáží přilepenou k fasádě. Jenže po položení základové desky přišel zlom. Ztracený garáž zrušil, přidal místnost, nechal vyprojektovat druhou terasu a dům se rozrostl. V lednu 2021 už stála hrubá stavba se střechou, v létě téhož roku se ale stěhování odkládalo. Důvod nebyl dramatický: chyběly dveře a nedokončené interiéry brzdily kolaudaci.
Klíčový moment přišel na podzim 2021. V den, kdy přebíral Českého slavíka, v novém domě poprvé přespal. A článek iDNES z 30. dubna 2022 už popisuje rodinu jako čerstvě přestěhovanou. Dům tedy není novinkou posledních měsíců, je to místo, kde Ztracený žije přes tři roky.
Dům, který nevyčuhuje z krajiny
Exteriér musel respektovat pravidla CHKO Šumava, a právě to paradoxně definuje jeho charakter. Zvenku nenápadný, uvnitř prostorný. Velký obývací pokoj s křídlem, dvě terasy: jedna na grilování, druhá otočená přesně tak, aby zachytila západ slunce nad Jezerní horou. Bazén, posilovna, hostinské pokoje pro návštěvy.
Interiérový koncept převzala designérka Martina Pištěláková, kuchyň řešil tým Oresi s vlastním architektem. Ztracený ale držel celkové zadání a atmosféru, hledal inspiraci i na Instagramu a snažil se co nejvíc vymyslet sám. Výsledek popisuje jako útulný, ne okázalý. „Fanoušci mohou být zklamaní,“ řekl v roce 2025.
Co se ceny týče, ta nás v Redakce VIPŽivot zajímala. Stavební pozemky v Železné Rudě a na Špičáku se dnes inzerují zhruba od 2 900 do 7 000 korun za metr čtvereční. Podle cenových ukazatelů ČKAIT pro rok 2026 vychází samotná stavba rodinného domu srovnatelné velikosti orientačně v nižších až středních jednotkách milionů, bez pozemku, bazénu a nadstandardu. Průměrná transakční cena rodinného domu v Česku přitom ve druhém čtvrtletí 2026 činila 6,5 milionu korun. Šumavská stavba se studiem, bazénem a prémiovou parcelou se logicky pohybuje výš.
Studio pro nápady, ne pro mastering
Vlastní studio bylo součástí plánu od začátku. Ve starším bytě v Železné Rudě měl Ztracený jen klávesy a „krabičku“ v rohu místnosti. Nový dům přinesl samostatnou místnost, kam chodí v noci skládat. „Budu nerušeně tvořit,“ říkal ještě před nastěhováním.
Technické parametry nahrávací místnosti (akustické úpravy, režijní vybavení, odhlučnění) veřejně popsané nejsou. Z dostupných výroků vyplývá, že jde spíš o autorské zázemí pro songwriting, demo nahrávky a klavírní nápady než o plnohodnotné komerční studio s oddělenou režií a live roomem. Konkrétní vydaný singl, který by byl prokazatelně nahraný právě tady, se v otevřených zdrojích nedohledal. Studio ale evidentně slouží tomu, čemu má: Ztracený v roce 2025 potvrdil, že stále píše a má připravenou novou píseň.
Proč zůstat na horách, když si může dovolit cokoli
Tahle otázka se opakuje v každém rozhovoru a odpověď je pokaždé stejná. Železná Ruda je domov. Žijí tam rodiče, syn to tam nechce měnit, Praha mu nikdy nesedla. „Kdybych se chtěl pořád ukazovat, nežil bych na horách,“ shrnul to sám.
Soukromí přitom není absolutní. Fanoušci za ním jezdí, čekají před domem, fotí se. Ztracený to bere jako přirozenou součást popularity a svým způsobem i jako reklamu pro Železnou Rudu. Striktně ale odděluje dva životy, koncertní a domácí. Doma vaří, griluje na terase, hraje na křídlo. S manželkou oceňují i vlastní prostor a říkají, že žijí „docela skromně“.
Ještě v květnu 2026 řešil na zastupitelstvu výjimku ze stavební uzávěry kvůli přístupové komunikaci k pozemku. I po letech se kolem domu něco děje, něco vylepšuje. Splněný sen neznamená hotový příběh, znamená místo, kde chce být.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Daniela Linhartová