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Kinobox Daily: Matt Damon v prašném pekle Bagdádu. Zelená zóna odhaluje pravdu o válce v Íráku

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Americká invaze do Iráku měla jasný cíl: najít zbraně hromadného ničení. Co když ale žádné nikdy neexistovaly? Matt Damon se v akčním thrilleru Zelená zóna (Green Zone) režiséra Paula Greengrasse vydává po stopách informací, které posloužily jako záminka k válce. Film nabízí nejen napínavou podívanou, ale i kritický pohled na jeden z nejkontroverznějších konfliktů moderní historie. Podívat se na něj můžete už teď ve zpětném přehrávání.
Kinobox Daily: Matt Damon v prašném pekle Bagdádu. Zelená zóna odhaluje pravdu o válce v Íráku

Kinobox Daily: Matt Damon v prašném pekle Bagdádu. Zelená zóna odhaluje pravdu o válce v Íráku

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 12:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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