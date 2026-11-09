Z palubovky na magistrát. Bývalý basketbalista Czudek je primátorem Opavy

Na dnešním ustavujícím zasedání pro Petra Czudka hlasovalo 20 z 39 přítomných zastupitelů. V devětatřicetičlenném zastupitelstvu má tříčlenná koalice 20 křesel.
Ve třetím největším městě Moravskoslezského kraje, kde žije téměř 55 tisíc lidí, ve volbách zvítězilo ANO a získalo 17 mandátů. OK Změna pro Opavu 13, ODS pět a Občané městských částí Opavy (OMČO) a Zelená pro Opavu po dvou.
Po komunálních volbách byly ve hře dvě hlavní varianty povolebního uspořádání. Vítězné ANO chtělo pokračovat ve spolupráci s uskupením OMČO a Zelenými. Druhou možností byla právě koalice vedená OK Změnou pro Opavu s ODS a také Zelenou pro Opavu. Rozhodující silou se tak stali opavští zelení. Ti se nakonec rozhodli pro vznik koalice s Czudkem a ODS.
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Czudek byl členem opavského zastupitelstva už v letech 2010 až 2018. Poprvé byl zvolen jako nestraník na kandidátce občanských demokratů, v roce 2014 již jako člen ODS. Před volbami hovořil Czudek mimo jiné o tom, že město potřebuje nastavit jasný dlouhodobý směr a začít zodpovědně hospodařit. „Nechceme řešit Opavu jednotlivými projekty, ale mít plán na příštích deset, 20 i 50 let. Z něj mají vycházet investice a priority. U velkých projektů chceme předem vědět jejich cenu i způsob provozu. Chceme využívat evropské a státní dotace i spolupracovat se soukromými investory. Zadlužení není tabu, ale jen u smysluplných investic, které město zvládne splácet,“ uvedl.
Nový opavský primátor byl dosud známý hlavně jako legenda tamního basketbalu. Během své hráčské kariéry získal dohromady sedm titulů v české basketbalové lize, tři s Brnem a čtyři v dresu Opavy. V 90. letech hrál také za reprezentaci, v roce 1997 byl vyhlášen českým basketbalistou roku. Třikrát byl zařazen do All Stars české basketbalové ligy.
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Po ukončení hráčské kariéry v roce 2009 se prosadil i jako trenér. Nejprve vedl opavské béčko, v roce 2012 se pak stal hlavním trenérem A týmu. Ten vedl 13 let a v roce 2023 mu pomohl po 18 letech sesadit z ligového trůnu dlouholetého hegemona Nymburk.
V roce 2022 se rozhodl u reprezentace skončit. „Když mi bylo 50 a bilancoval jsem, uvědomil jsem si, že jsem posledních deset let byl v jednom kole - přes sezonu s klubem a v létě s nároďákem, ať už to byly mládežnické týmy nebo áčko. No, a síly ubývají. Jak jsem byl na přelomu roku oslabený, skočil na mě streptokok pneumonia a udělal si ve mně pořádnou párty. Strávil jsem dva týdny v nemocnici. I když si člověk myslí, že je nesmrtelný, tak prostě není. Je to pro mě zdvižený prst a varování, že bych měl víc poslouchat své tělo,“ citoval Czudka web opavského basketbalového klubu.