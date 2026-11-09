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Z palubovky na magistrát. Bývalý basketbalista Czudek je primátorem Opavy

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Novým opavským primátorem se dnes stal bývalý basketbalista a trenér Petr Czudek z OK Změna pro Opavu. Město povede koalice OK Změna pro Opavu s ODS a Zelenou pro Opavu. Vítězné ANO a dosavadní primátor Tomáš Navrátil skončili v opozici.
Z palubovky na magistrát. Bývalý basketbalista Czudek je primátorem Opavy

Z palubovky na magistrát. Bývalý basketbalista Czudek je primátorem Opavy

Zdroj: Statutární město Opava
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 12:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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