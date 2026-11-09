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11. listopadu opět začne fungovat aplikace Můj Albert. Zákazníci dostanou dvojnásobné slevy

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Po měsíčním výpadku kvůli kyberútoku se 11. listopadu znovu rozběhne aplikace Můj Albert. Řetězec nabídne jako kompenzaci dvojnásobek slev i kreditů za nákupy. Zároveň se vrátí možnost mobilní platby.
11. listopadu opět začne fungovat aplikace Můj Albert. Zákazníci dostanou dvojnásobné slevy

11. listopadu opět začne fungovat aplikace Můj Albert. Zákazníci dostanou dvojnásobné slevy

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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