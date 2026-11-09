Tento týden v seriálu Ulice: Nečekaná hádka, vážné rozhodnutí, lákavá nabídka a obavy o budoucnost vztahu

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Co se bude dít tento týden v seriálu Ulice? Žofka zažila víkend plný mlčení, které ji přiměl k radikálnímu kroku. Gábině nabídne život další možnost kariérního postupu, Magda promění společnou večeři v řešení politiky a Soňa si na radnici začne diktovat přísná pravidla. Pondělí
Žofka strávila celý víkend přemýšlením. Po nečekaném zážitku na badmintonu se jí Matouš totiž už vůbec neozval. Hlavou se jí stále honí myšlenky, že o ni po páteční scéně ztratil zájem, nebo opravdu uvažuje o návratu ke své bývalé přítelkyni Sáře. Žofka nakonec dospěje k rozhodnutí, že mlčení sama prolomí a zkusí s ním nastalou situaci probrat a vyřešit. Je připravená vztah případně okamžitě ukončit. To celé je ale s velkým otazníkem, protože není vůbec jisté, zda jí ráznost vydrží i v blízkosti Matouše. Nakonec totiž celá situace nabere nečekaný spád.
Úterý
Gábina nedávno odmítla lukrativní pracovní post v Německu, který zahrnoval být téměř rok na turné po celém světě. Na stůl ale právě teď dostala další profesní nabídku, která je ještě lákavější než předchozí práce pro slavnou zpěvačku. Kariérní možnosti však její okolí vnímá velmi rozdílně a se smíšenými pocity. Mastný dceru v budování kariéry podporuje a chce, aby se dál rozvíjela bez ohledu na okolnosti. Pumrová ovšem trvá na tom, že prioritou musí zůstat rodina, její syn Šimon a domácí zázemí. Své k dilematu řekne i Jirka Herman a Gábina tak bude volit mezi soukromím a lákavou prací.
Středa
Ve škole akuálně chybí tajemnice. O uvolněném místě se dozví i Jana Kokešová a společně po poradě s okolím usoudí, že by k ní taková funkce přesně seděla. Jediný, kdo radost ze slibné pozice nesdílí, je její partner Eddie. Pracuje ve stejné budově a vůbec se mu nezamlouvá představa, že by se s přítelkyní najednou potkával doma i v práci. Jana Kokešová si tak bude muset ujasnit, zda jí nová pracovní šance stojí za nervózního partnera.
Čtvrtek
Na radnici probíhají úvodní dny nového vedení a pro Soňu Čechovou s Jirkou Hložánkem to není jednoduché sžívání. Soňa vzala svou roli od počátku velmi vážně a nařizuje svým podřízeným detailní pravidla, do kterých zahrnula i předpisy týkající se oblečení. Jirka se takovým zvyklostem přizpůsobit nehodlá a hledá v příkazech všechny možné skuliny, aby si mohl zachovat svůj obvyklý úřednický režim a Soňu nějakým způsobem obelstil.
Pátek
Magda naplánuje u sebe v bytě společnou večeři, u které se Martina ujme vaření s příslibem italské speciality. Podle Magdy se večer s Jirkou nad dobrým jídlem ideálně hodí k rozebrání aktuální situace na radnici, jelikož se stále nedokázala srovnat se Soniným vítězstvím a má obavy, jak jim teď bude nová starostka škodit na gymnáziu. Ostatním se ale téma vůbec nezamlouvá. Martina odmítá společné setkání kazit probíráním politiky a hodlá si svůj klid během večeře uhájit. Jenže situace se nakonec nečekaně vyostří.
Premiérové díly seriálu
Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).