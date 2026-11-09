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Tento týden v seriálu Ulice: Nečekaná hádka, vážné rozhodnutí, lákavá nabídka a obavy o budoucnost vztahu

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Jaký bude tento týden v seriálu Ulice? Žofka zvažuje rozchod s mlčícím Matoušem, Magdin tlak ohledně Soni vyostří vztahy a Gábina řeší novou pracovní nabídku.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 12:32

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