Zapečené brambory s mletým masem, žampiony, ke kterým stačí přidat už jen kyselou okurku

Kdykoliv přemýšlím, čím nakrmit pořádně hladovou rodinu tak, aby na stole nezbyl ani jediný drobeček, okamžitě sázím na poctivé
z jednoho pekáče. Miluju ten moment, kdy se z trouby začne zapečené brambory linout vůně pečeného , česneku, orestovaných mletého masa žampiónů a rozpuštěného uzeného sýra. Je to přesně ten druh hřejivého jídla, které zahřeje na duši i na těle, přičemž jeho příprava je neuvěřitelně pohodová. Mleté vepřové maso orestované na cibulce s červenou kapií a drcenými rajčaty dodá celému pokrmu úžasnou šťavnatost, zatímco kmínové na másle celou chuťovou žampióny kompozici dotáhnou k dokonalosti.
Největší radost mám vždycky z toho, jak krásně se v pekáči propojí
jednotlivé vrstvy. Smetana prošlehaná s vajíčkem všechno krásně spojí a spojením uzeného eidamu s moravským bochníkem vytvoříte na povrchu přímo neodolatelnou sýrovou krustu. Když pak ke každé porci přidáte dokřupava nakrájenou , máte na stole oběd, po kterém se u vás doma budou všichni olizovat až za ušima. kyselou okurku
Můj tip zní: Při vrstvení do pekáče nakrájejte brambory na stejně silná plátky a několik koleček postavte kolmo přímo podél vnitřního obvodu pekáče; vytvoříte tak nádherný bramborový okraj, který po upečení získá úžasně křupavou kůrku. Recept na vrstvené zapečené brambory s vepřovým mletým masem, houbami a sýrovou krustou
Celkový čas přípravy a pečení: 105 minut Ingredience potřebné k přípravě Suroviny na masovou a houbovou směs 1 kg brambor 500 g vepřového mletého masa 2 lžíce vepřového sádla 2 žluté cibule 3 stroužky česneku 1 červená kápie 1 konzerva drcených rajčat (cca 400 g) 250 g čerstvých žampiónů 1 lžíce másla 1 lžička drceného kmínu 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého černého pepře Na smetanovou zálivku a sýrovou krustu 200 ml smetany ke šlehání 2 vejce 100 g sýra moravský bochník 100 g uzeného eidamu Podávání Foto: Cooky.cz, jen samé dobré ingredience Postup při přípravě zapečených brambor s mletým masem
1. V hluboké pánvi rozpusťte vepřové sádlo a na mírném ohni na něm do sklovata
opékejte přibližně 5 minut nadrobno nakrájené cibule.
2. K opečené cibulce přidejte vepřové mleté maso, osolte ho, opepřete, přidejte prolisovaný česnek a vařečkou ho
orestujte po dobu 8 minut, dokud se maso nerozpadne na drobné kousky a neztratí růžovou barvu.
3. K orestovanému masu přisypte nadrobno nakrájenou červenou kápii, přilijte drcená rajčata z konzervy, vše
důkladně promíchejte a nechte 5 minut pod pokličkou jemně bublat.
4. Na druhé pánvi rozpusťte máslo, přidejte očštěné a na plátky nakrájené čerstvé žampióny, přisypte drcený kmín, trochu soli a
vše restujte přibližně 7 minut, dokud houby nepustí šťávu a nezezlátnou.
5. Orestované žampióny i s výpekem přiklopte k připravené masové směsi a
vše dohromady v pánvi lehce promíchejte.
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6. Surové brambory oloupejte a
nakrájejte na stejně silná kolečka o tloušťce přibližně 0,5 centimetru.
7. Hluboký pekáč
štědře vymažte sádlem po celém dně i po vnitřních bočních stěnách.
8. Na dno vymazaného pekáče naskládejte první souvislou vrstvu plátků brambor a
po vnitřním obvodu pekáče postavte plátky brambor kolmo těsně vedle sebe, čímž vytvoříte křupavý bramborový okraj.
9. Na bramborové dno rovnoměrně
rozetřete polovinu teplé masové směsi se žampióny a kapií.
10. Masovou vrstvu zakryjte druhou vrstvou nakrájených brambor,
osolte je a rozetřete na ně zbývající druhou polovinu masové směsi. Foto: Cooky.cz, rychlý oběd pro prázdná bříška a mlsné jazýčky
11. Na samý vrch rozložte
poslední horní vrstvu bramborových koleček, čímž celý pekáč uzavřete. Pečení
12. Pekáček vložte do trouby vyhřáté na
200 stupňů a pečte bez poklice přibližně 45 až 60 minut, dokud brambory po zapíchnutí vidličky nejsou zcela měkké.
13. V misce
vyšlehejte smetanu s celými vejci, osolte a opepřete ji.
14. Oba druhy sýra, moravský bochník i uzený eidam,
nastrouhejte na hrubém struhadle a v misce je promíchejte.
15. Pekáč vyndejte z trouby, pečlivě
zalijte celý povrch připravenou smetanovou zálivkou s vejci a štědře zasypejte směsí nastrouhaných sýrů.
16. Vraťte pekáč do trouby a
pečte dalších 15 minut na 200 stupňů, dokud se sýr neroztaví a nezíská krásně zlatavou rozpuštěnou kůrku.
17. Upečený pekáč vytáhněte z trouby,
nechte ho 10 minut odpočinout a jednotlivé šťavnaté porce podávejte s dokřupava nakrájenou kyselou okurkou. Tipy redakce: Správný výběr brambor pro zapečení: Používejte varný typ B nebo A, které si během pečení drží pevný tvar a po upečení se nerozpadají na kaši. Ochrana před vysušením během pečení: Pokud se vám horní vrstva brambor při pečení na 200 stupňů zdá příliš suchá ještě před změknutím, přikryjte pekáč na prvních 30 minut hliníkovým alobalem. Aromatická kombinace sýrů: Použití kombinace uzeného eidamu a moravského bochníku vytvoří úžasný chuťový kontrast, kde uzený sýr dodá hloubku a bochník krémovost. Předvaření brambor pro úsporu času: Pokud pospícháte, nakrájené brambory předem povařte v osolené vodě po dobu 5 minut, čímž zkrátíte pečení v troubě o celou polovinu. Dokonalé odležení před krájením: Zapečené brambory krájejte až po 10 minutách od vytažení z trouby, kdy smetanová zálivka se sýrem zpevní a porce udrží na talíři krásný tvar.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková