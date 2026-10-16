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Zapečené brambory s mletým masem, žampiony, ke kterým stačí přidat už jen kyselou okurku

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Upečte si šťavnaté zapečené brambory s mletým vepřovým masem, žampióny, kapií a uzeným sýrem. Poctivý oběd z jednoho pekáče podávaný s kyselou okurkou upečený za 60 minut.
Obrázek k receptu na zapečené brambory

Obrázek k receptu na zapečené brambory

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na zapečené brambory
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.10.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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