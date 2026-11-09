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V panelácích bylo 25 stupňů a lidé otevírali okna. Za socialismu se teplem příliš nešetřilo

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Vytápění domácností patřilo v socialistickém Československu k nejlevnějším životním položkám. Zatímco rodiny v rodinných domech a činžácích skládaly metráky levného uhlí do sklepů, v panelácích hřály radiátory naplno a teplota se regulovala otevřeným oknem.
Vylisované brikety z hnědého uhlí určené pro vytápění domácností v kamnech

Vylisované brikety z hnědého uhlí určené pro vytápění domácností v kamnech

Zdroj: Anne Offermanns / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 12:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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