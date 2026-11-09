V panelácích bylo 25 stupňů a lidé otevírali okna. Za socialismu se teplem příliš nešetřilo

Vytápění domácností patřilo v socialistickém Československu k nejlevnějším životním položkám. Zatímco rodiny v rodinných domech a činžácích skládaly metráky levného uhlí do sklepů, v panelácích hřály radiátory naplno a teplota se regulovala otevřeným oknem.
S příchodem prvních mrazů zahalil československá města i vesnice štiplavý kouř z tisíců komínů. Zápach síry ze spáleného hnědého uhlí byl běžnou kulisou zimy. Nikdo však spotřebu energie neřešil, protože teplo bylo levné a rodinný rozpočet téměř nezatížilo.
Jak ukazují data shrnutá v
šetření Českého statistického úřadu, pevná paliva dominovala celé druhé polovině dvacátého století. Pravidla hospodaření s energiemi i technické požadavky na spotřebiče vymezovala státní legislativa, konkrétně vyhláška o palivových základnách. Historický vývoj dálkového vytápění a uhelných tepláren přibližuje také přehled centrálního vytápění na ČT24.
Vysněný socialistický panelák znamenal kruté vymrznutí. Do nového bytu běžně foukal ledový vítr Hnědé uhlí stálo pár korun a vládlo celé republice
Nejlevnějším a nejdostupnějším zdrojem tepla bylo hnědé uhlí ze severočeské pánve. V sedmdesátých letech stál metrák tříděného uhlí typu ořech pouhých dvanáct korun, v osmdesátých letech podražil na osmnáct korun. Větší kostka vyšla na sedmnáct až dvacet pět korun za metrák. Brikety držící déle žár stály zhruba dvacet až třicet korun.
Hnědé uhlí bylo v Československu suverénně nejlevnějším palivem. Stát jeho cenu dotoval na úkor devastace přírody v podkrušnohorské pánvi.
Na celou topnou sezónu spotřeboval rodinný dům kolem padesáti metráků uhlí. Roční náklady tak činily zhruba šest set až devět set korun, což představovalo méně než polovinu jednoho měsíčního platu. Stát držel nízké ceny dotacemi, ovšem za cenu brutální ekologické zátěže a smogu v severních Čechách.
Dřina se skládáním a ranní roztápění v kamnech
Za levné uhlí platili lidé těžkou fyzickou prací. Když nákladní auto vyklopilo fůru na ulici před dům, musela celá rodina okamžitě nastoupit s lopatami a trakaři. Cílem bylo naházet palivo do sklepa dříve, než začalo pršet nebo než část zásob rozebrali kolemjdoucí.
V městských činžácích se palivo nosilo v plechových uhlácích po schodech do patra. Ráno bývala v pokojích zima, protože kamna v noci vyhasla. Hospodyně musely vynést popel do popelnice na dvoře, vyčistit rošt a znovu roztopit dřívím. Podobně jako připomíná
zima v paneláku s netěsnícími okny, boj s chladem vyžadoval každodenní úsilí. Panelákový luxus bez práce a regulace oknem dokořán
Skutečnou revoluci v bydlení přinesla nová panelová sídliště napojená na centrální teplárny. Pro rodiny zvyklé na každodenní nošení uhlí představovalo ústřední topení obrovský luxus. Teplá voda tekla z kohoutku nepřetržitě a radiátory hřály dnem i nocí bez přikládání.
Roztápění kamen a přikládání briket patřilo ke každodenním zimním rituálům. Správně naložená kamna dokázala hřát až do rána.
Radiátory neměly termostatické ventily ani měřáky tepla. Topilo se na plný výkon a v bytech panovala teplota kolem pětadvaceti stupňů. Jediným způsobem regulace bylo otevření ventilačky dokořán a větrání tepla do ulice. Poplatek za teplo byl součástí paušálního nájemného a stál jen několik desítek korun měsíčně.
Plynové vafky i drahá akumulační kamna na noční proud
Vedle uhlí existovaly i další možnosti vytápění. Do městských bytů se postupně zaváděl svítiplyn vyráběný z uhlí, který později nahradil zemní plyn. Oblíbená byla podokenní topidla Gamat či Mora, lidově zvaná vafky.
Školáci měli volno, druhý program nevysílal: Leden 1979 přinesl nevídanou energetickou krizi
V místech bez plynu sloužila akumulační kamna naplněná magnezitovými cihlami, která se nahřívala v noci na zlevněný proud. Zranitelnost uhelné soustavy se naplno ukázala v lednu 1979, kdy zamrzly uhelné skládky i vagóny na železnici a celou zemi zasáhly
třítýdenní uhelné prázdniny a energetická krize.
Éra bezstarostného tepla skončila s pádem režimu. Zrušení dotací, instalace měřáků na radiátory a zdražování paliv naučily domácnosti šetřit každým stupněm. Vzpomínka na uhelný prach ve sklepě a přetopené byty s okny dokořán však zůstává jedním ze symbolů tehdejšího života.
Zdroje fotografií uhelne-brikety-hnede-uhli-topeni: Anne Offermanns / Wikimedia CC 4.0 hnede-uhli-orech-kostka-palivo: Prissantenbär / Wikimedia CC 3.0 zhnouci-uhelne-brikety-v-kamnech: Fotografeur / Wikimedia CC 3.0