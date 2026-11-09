Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Natálie ze Štoků odešla z domova a od té doby se po ní slehla zem. Neviděli jste ji?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Veřejnost se nyní může zapojit do pátrání po patnáctileté Natálii Ovsepjan, která má trvalé bydliště ve Štokách na Havlíčkobrodsku. Odtud odešla v neděli 27. září v ranních hodinách.
Natálie ze Štoků odešla z domova a od té doby se po ní slehla zem. Neviděli jste ji?

Natálie ze Štoků odešla z domova a od té doby se po ní slehla zem. Neviděli jste ji?

Zdroj: Policie ČR (redakčně upraveno)
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 12:58

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Počasí na týden. Přinese svatý Martin ve středu na Vysočinu sníh?
Počasí na týden. Přinese svatý Martin ve středu na Vysočinu sníh?
Jihlavu provoní 2 600 svatomartinských rohlíčků pro dobrou věc. Budou s mákem i povidly
Jihlavu provoní 2 600 svatomartinských rohlíčků pro dobrou věc. Budou s mákem i povidly

Také do Jihlavy přijede ve středu 11. listopadu svatý Martin se svou družinou. Součástí této velké akce...

Nehoda v Přibyslavi: Policista ve službě srazil nezletilého chodce, ten utrpěl zranění
Nehoda v Přibyslavi: Policista ve službě srazil nezletilého chodce, ten utrpěl zranění

Záchranné složky dnes ráno kolem sedmé hodiny zasahovaly u dopravní nehody, k níž došlo v Přibyslavi. Jak...

Na Vysočině se bourá nejméně v republice. Rizikem v kraji jsou střety se zvěří
Na Vysočině se bourá nejméně v republice. Rizikem v kraji jsou střety se zvěří

Více než čtvrtinu dopravních nehod na Vysočině řidiči nezaviní, často jde o střety s lesní zvěří. To je...

HLEDÁME PÁNÍČKA: Pejsek Draco se stálým úsměvem. Za pamlsek by udělal stojku
HLEDÁME PÁNÍČKA: Pejsek Draco se stálým úsměvem. Za pamlsek by udělal stojku

Ve spolupráci s jihlavským útulkem, který sídlí v Pístově, přináší Jihlavská Drbna pravidelný seriál, v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.