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Majitel Oktagonu MMA Novotný opovrhuje konkurencí. Stihl i pohrozit Muradovovi

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Ondřej Novotný označil premiéru G MMA za ostudu, podvod a šmejdství. Svému šampionovi Muradovovi vzkázal, že další takový zápas by v Oktagonu neprošel.
Majitel Oktagonu MMA Novotný opovrhuje konkurencí. Stihl i pohrozit Muradovovi

Majitel Oktagonu MMA Novotný opovrhuje konkurencí. Stihl i pohrozit Muradovovi

Zdroj: Oktagon MMA
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.11.2026 12:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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