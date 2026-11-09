Majitel Oktagonu MMA Novotný opovrhuje konkurencí. Stihl i pohrozit Muradovovi

Pražská Nová Spirála, 31. října 2026, hlavní tahák večera: dvojnásobný šampion Oktagonu Machmud Muradov proti šesti členům rodiny Kotlárových. Za necelé tři minuty bylo hotovo. O týden později přišla reakce. Spolumajitel Oktagonu Ondřej Novotný v podcastu MMA letem světem nazval premiéru G MMA „absolutní ostudou“, mluvil o „odpornosti“, „podvodu“ a „šmejdství“ a dodal, že tím v Oktagonu „všichni opovrhují“. Muradovovi poslal jasný vzkaz: kdyby chtěl něco podobného absolvovat znovu, jeho působení v organizaci skončí. Hrozba je zatím podmíněná. Vyslovil ji ale člověk, který skládá kartu jubilejního turnaje OKTAGON 100, a proto má velkou váhu.
„Hnus a debilita se stávají normou“
Novotný není v domácím MMA jen jedním z hlasů. Spolu s Pavolem Nerudou vybudoval firmu, kterou deník E15 popsal jako největší sportovně-showbyznysovou značku v Česku a na Slovensku. Na tvrdá slova je zvyklý. Tentokrát ale nemířil na sportovního rivala typu RFA nebo KSW. Mířil na celý žánr.
Podle přepisu, který zveřejnil
Fights.cz, mluvil o „extrémní s*ačce“ a „šílených lidech“. Celý večer podle něj byl „absolutně nechutný“. Do kritiky zatáhl i promotéra Clashe Tomáše Linha Le Syho a hlavního promotéra G MMA Jakuba Jíru. Jen jako konkurenty je nevidí. Podle něj vyrábějí produkt, který „mezi slušné lidi nepatří“.
Nejzajímavější je pasáž o dopadu na společnost. Když se podobné věci „pouští do společnosti“, přenáší se podle Novotného dál, „do politiky a do všeho dalšího“, a „hnus a debilita“ se stávají normou. Dá se to číst jako moralizování. Podle nás jde ale hlavně o obchod. Oktagon roky přesvědčoval sponzory, televize i rodiče mladých zápasníků, že MMA je sport, ne cirkus. Každý večer, na kterém se bojuje v rytířském brnění, tu práci podkopává.
Šest Kotlárů za necelé tři minuty
G MMA 1: Samhain nabídl třináct zápasů a skoro žádný z nich by se do klasické MMA ligy nevešel. Kombinovalo se MMA, box, K-1, páky i speciální pravidla. Na kartě byli Jiří Kajínek s „Bachařem“, Sládek s Ovčáčkem, Spicy Pája nebo Tady Janek. Pořadatelé nabídli týmové formáty 2 vs. 2, zápas K-1 jednoho proti dvěma a souboj v rytířském brnění.
Vrcholem měl být Muradov. Bývalý bojovník UFC s bilancí 30 výher a 8 proher nastoupil proti šesti Kotlárům postupně, jednomu po druhém. Scénář se opakoval: rychlé ukončení a Muradov ani jednou vážně ohrožený. Diego Kotlár vzdal po jediném tvrdém low kicku. Celá série podle webu Top-Fight trvala necelé tři minuty. Muradov po zápase s úsměvem připustil, že se zapotil, a dodal, že je tam „pracovně“.
V tom slově je klíč. Kolik Muradov dostal, veřejně potvrzené není. Sám v podcastu Fight! mluvil o nejvyšší odměně v historii domácí bojové scény a kolovala částka 10 milionů korun. Přesnou sumu ale nepotvrdil a smlouva veřejná není. Ať už šlo o jakoukoli cifru, logika je zřejmá. Nová organizace si za ni koupila titulky a okamžitou legitimitu. Získala nejsilnější jméno, jaké na trhu bylo, a to jméno patřilo Oktagonu.
Jak se šampion ocitl „v tom šílenství“
Celou situaci vysvětluje časová osa. Muradov nepřeběhl. Podepsal ve chvíli, kdy ho Oktagon neměl pod smlouvou.
Červen 2026: Novotný přiznal, že Muradov aktuálně nemá s Oktagonem smlouvu a nemůže mu nic zakázat. O plánovaném formátu proti několika soupeřům tehdy řekl, že „by to mělo být nezákonné“. Červenec 2026: Oktagon se s Muradovem znovu dohodl. Novotný to podle MMAMAG shrnul slovy, že si Muradov „dá jeden zápas v tom šílenství a pak pokračuje u nás“. Dohoda s G MMA byla podepsaná dřív. Jako Muradovovy motivy se uváděly peníze a dlouhá neaktivita v Oktagonu. 31. října 2026: G MMA 1 v Nové Spirále, šest Kotlárů za necelé tři minuty. 6. a 7. listopadu 2026: Novotného výbuch v MMA letem světem. 29. prosince 2026: Muradov má být jednou z hlavních tváří OKTAGON 100.
Oktagon tedy o bokovce věděl měsíce dopředu a přijal ji. Novotný ji dokonce sám pojmenoval jako jednorázovou výjimku. Tvrdá slova přišla teprve ve chvíli, kdy se z plánu stal skutečný obraz: elitní zápasník mlátí rodinu z internetu ve večerním vysílání. A obraz se z hlavy diváků odstraňuje hůř než řádek ve smlouvě.
Konkurence, která nesoutěží o pásy
Spor se snadno zjednoduší na „válku organizací“. Ve skutečnosti se tu střetávají tři úplně odlišné produkty:
Oktagon G MMA Clash Podstata sportovní MMA liga mix bojových sportů, osobností a zábavy influencerská a celebritní show Zápasníci profesionálové, titulové zápasy profesionálové i celebrity převážně známé tváře Formáty klasické MMA 1 vs. 6, 2 vs. 2, brnění, kombinace pravidel speciální celebritní zápasy
G MMA se na svém
oficiálním webu popisuje jako česká organizace spojující bojové sporty, výrazné osobnosti a zábavu. Stojí za ní společnost G Entertainment Czech, jako majitelku uvádí Martinu Schopper a hlavním promotérem je Jíra. Ten byl dřív tváří Clashe. Le Sy po premiéře G MMA tvrdil, že Jíra v Clashi neřídil matchmaking ani marketing, přecenil své schopnosti a nová organizace kopíruje formát i grafiku Clashe.
Pro Oktagon je důležitější jiná věc. Le Sy už dřív řekl, že Clash Oktagon nevnímá jako přímou konkurenci. Bizarní scéna se přetahuje mezi sebou o podobné publikum a podobné tváře. G MMA ale jako první vzalo na premiérový večer aktivního šampiona Oktagonu. Tím se hranice mezi sportem a zábavou rozmazala.
Novotný se do konkurence pustil i v minulosti. V roce 2019 zvažoval žalobu na XFN kvůli propagaci, kterou považoval za zavádějící. XFN ale byla sportovní organizace. Dnes Oktagon neohrožuje konkurent, který by mu bral diváky v hale, ale konkurence, která mu může vzít pověst.
Přímou reakci G MMA ani Jíry na Novotného výroky se nám nepodařilo dohledat. Organizace po premiéře komunikuje, že „tohle byl teprve začátek“ a „to nejlepší teprve přijde“. Termín dalšího galavečera zatím veřejně neuvádí.
Kde končí tolerance
Oficiální stránka
OKTAGON 100 dál vede Muradova v jednom z hlavních zápasů večera. Nastoupí proti Krzysztofu Jotkovi o vládu ve střední váze, v duelu, který promotérský text nazývá nejvýše postavenou bitvou v historii Oktagonu. Na profilu je Muradov dál uveden jako šampion polotěžké váhy a prozatímní šampion střední váhy.
OKTAGON 100 v kostce: 29. prosince 2026, O2 arena Praha začátek v 18:00, vstup od 17:00 vstupenky od 990 do 24 990 Kč Muradov vs. Jotko o krále střední váhy
K 8. listopadu 2026 tedy Muradovův start ohrožený není. Novotný ho spojil jen s případným opakováním. Paradox ale zůstává: během dvou měsíců přejde stejný muž od šesti Kotlárů k nejprestižnějšímu zápasu v historii organizace. Novotný musí Muradova veřejně pokárat a zároveň ho prodávat jako hlavní tvář jubilejního turnaje.
Podle nás právě tady leží jádro celého výbuchu. Oktagon unese výdělečnou bokovku své hvězdy, dokud zůstane jednorázovou kuriozitou. Neunese ji ve chvíli, kdy by se z ní stal vzorec, tedy kdyby si fanoušek spojoval šampiona Oktagonu stejně s brněním a Kotláry jako s titulovými zápasy. Ostrá slova proto nemíří jen na G MMA. Míří i na každého dalšího zápasníka, který by o podobné nabídce přemýšlel.
Muradov si z Nové Spirály odnesl peníze a v O2 areně ho čekají pásy. Až 29. prosince vejde do klece proti Jotkovi, bude zápasit i o to, aby si ho diváci pamatovali jako šampiona, a ne jako muže, který porazil šest Kotlárů.
Reakci Oktagonu se zatím redakci SportyŽivě.cz získat nepodařilo.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný