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Reprezentantku v biatlonu Krkoškovou zavraždili na fakultě v Brně. Vraha poprvé v Československu usvědčila analýza DNA

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Vražda studentky a reprezentantky v biatlonu na brněnské fakultě z roku 1990 neměla zpočátku řešení. Vrah měl stejnou krevní skupinu jako oběť, pomohla až nová metoda testů DNA.
Pedagogická fakulta MU v Brně

Pedagogická fakulta MU v Brně

Zdroj: FOTO:Michal Klajban, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 12:17

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