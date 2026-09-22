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Zlatavé francouzské brambory s pevnými vrstvami, které se na talíři nerozsypou. Rodinný oběd z jednoho pekáče

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Když nevím, co uvařit na víkendový oběd, často skončím právě u francouzských brambor. Jsou syté, z běžných surovin a mám na nich ráda hlavně to, že se většina práce odehraje už při krájení a vrstvení. V této verzi přidávám šunkovou klobásu, vejce natvrdo a smetanovou zálivku s trochou hořčice, díky které je celý pekáč vláčný a hezky drží pohromadě.
Obrázek k receptu s názvem Stačilo upravit pár detailů: francouzské brambory budou šťavnaté, zlatavé a bez rozpadlých vrstev

Obrázek k receptu s názvem Stačilo upravit pár detailů: francouzské brambory budou šťavnaté, zlatavé a bez rozpadlých vrstev

Zdroj: Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Recept s názvem Stačilo upravit pár detailů: francouzské brambory budou šťavnaté, zlatavé a bez rozpadlých vrstev
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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