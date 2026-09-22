Zlatavé francouzské brambory s pevnými vrstvami, které se na talíři nerozsypou. Rodinný oběd z jednoho pekáče

Francouzské brambory jsem jako dítě na Slovensku znala trochu jinak, než jak se dnes obvykle vaří u nás. Až časem mi došlo, že svůj vlastní postup má skoro každá rodina. Zkoušela jsem jich už víc, s uzeným, se sýrem i bez něj, ale k té staré domácí verzi se stejně vracím nejraději. Je to jídlo syté, suroviny se většinou najdou doma a nejvíc času vezme krájení a skládání do pekáče. V téhle podobě používám šunkovou klobásu, vejce natvrdo a smetanovou zálivku s trochou hořčice. Díky ní zůstane pekáč vláčný, méně se drolí a porce se dají vyndat o poznání líp.
Doma je bereme jako takovou jistotu, když má být
pořádný a bez velkého vymýšlení. Někdy dám místo oběd klobásy uzené, jindy do vrstev schovám maso, které zbylo od kosti. Základ se ale moc nemění: , cibule, vejce a něco výraznějšího kvůli chuti i vůni. Nejlépe se mi osvědčily brambory uvařené den předem. Když jsou studené, jdou nakrájet na tenčí kolečka a v troubě se potom nerozpadnou na kaši, která už moc parády neudělá. brambory vařené ve slupce
Můj tip zní: Hotové francouzské brambory nechte po vytažení z trouby stát aspoň 10 minut na lince. Vím, láká to zakrojit hned. Jenže při porcování je těch pár minut opravdu poznat. Recept na francouzské brambory se smetanou
Doba přípravy: 30 minut Doba pečení: 50 minut Počet porcí: 6 až 8 porcí Teplota trouby: 210 °C Ingredience pro přípravu 1600 g brambor uvařených ve slupce 3 ks šunkové párkové klobásy 4 vejce uvařené natvrdo 2 ks cibule 2 stroužky česneku 100 g tvrdého sýra, nejlépe eidamu sůl podle chuti čerstvě mletý pepř podle chuti mletá paprika podle chuti muškátový oříšek podle chuti sádlo nebo jiný tuk na vymazání pekáče
Zálivka: 200 ml smetany ke šlehání 2 lžíce zakysané smetany 4 vejce 1 lžička plnotučné hořčice sůl podle chuti Postup přípravy francouzských brambor z jednoho pekáče
1. Začněte u
brambor. Jestli jste je vařili předem, nechte je pořádně vychladnout. Potom je oloupejte a nakrájejte na tenká kolečka. Studené brambory se méně lámou a v pekáči si lépe podrží tvar.
2. Oloupejte
cibuli i česnek. Cibuli nakrájejte najemno, česnek prolisujte nebo nasekejte nožem. Vejce natvrdo oloupejte a nakrájejte na kolečka, případně na menší kousky, jak vám to vyhovuje.
3.
Šunkovou klobásu pokrájejte na kolečka. Na pánvi rozehřejte trochu tuku, nejdřív na něm nechte zesklovatět cibuli s česnekem. Pak přidejte klobásu a krátce ji opečte, jen aby se rozvoněla a pustila chuť.
4.Zapékací mísu nebo pekáč vytřete
sádlem. Troubu předehřejte na 210 °C. Na dno rozložte polovinu připravených brambor.
5. Spodní vrstvu brambor lehce osolte, opepřete, poprašte
mletou paprikou a přidejte špetku nastrouhaného muškátového oříšku. S kořením opatrně, má chuť doplnit, ne přebít brambory a vejce. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Na dno vymazaného pekáče navrstvíme brambory a klobásu.
6. Na ochucené brambory rozprostřete směs z pánve, tedy
cibuli, česnek a klobásu. Přidejte nakrájená vejce natvrdo a část nastrouhaného sýra. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Poklademe vrstvou uvařených vajec. Druhá vrstva brambor
7. Všechno překryjte druhou polovinou
brambor. I horní vrstvu trochu osolte, opepřete a přidejte malé množství muškátového oříšku.
8. V míse prošlehejte
4 vejce se solí. Přilijte smetanu ke šlehání, přidejte zakysanou smetanu a 1 lžičku plnotučné hořčice. Směs dobře promíchejte, aby byla hladká a bez hrudek. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Zakončíme vrstvou brambor a smetanovou zálivkou.
9. Připravenou
zálivku nalijte přes celý pekáč. Snažte se dostat ji i ke krajům, aby protekla mezi vrstvy a v rozích nezůstala suchá místa.
10. Pekáč dejte do trouby a pečte asi
40 minut při 210 °C. Potom ho opatrně vytáhněte, zasypte zbytkem nastrouhaného sýra a vraťte ještě přibližně na 10 minut dopéct, až povrch zezlátne.
11. Upečené
francouzské brambory nechte chvíli stát na lince. Podávejte je teplé, ideálně s kysanou okurkou nebo obyčejným zeleninovým salátem. Do druhého dne v lednici vydrží a dají se bez problémů znovu ohřát. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Před dopečením odkryjeme a posypeme sýrem. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Upečené brambory ne máme chvíli odležet a podáváme teplé. Rady z domácí kuchyně k francouzským bramborám Na tenhle recept se nejvíc hodí brambory typu B. Po uvaření se dobře krájejí a po zapečení nejsou ani tvrdé, ani rozvařené. Když máte doma spíš uzené maso než klobásu, klidně ho použijte. Je to jedna z nejběžnějších a poctivých obměn. Milovníci výraznější chuti mohou mezi vrstvy přidat víc cibule. U nás se to dělává hlavně v zimě, kdy podobné pekáče mizí ze stolu nejrychleji. Pokud chcete pevnější a úhlednější porce, vrstvy v pekáči před zalitím smetanou lehce přitlačte dlaní nebo obracečkou. Brambory pak při servírování lépe drží pohromadě a nerozjíždějí se po talíři.
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Dobré Recepty od Agi