Provokace nebo názor? Kaiser na demonstraci předvedl obscénní gesto a básnil o Leninovi

Provokace nebo názor? Kaiser na demonstraci předvedl obscénní gesto a básnil o LeninoviPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Oldřich Kaiser hraje ve filmu Pět švestek po boku Lenky Termerové hlavní roli.Zdroj: herminapress
Článek byl publikován 09.11.2026 12:51
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