Benjamin Salisbury alias Brighton z Chůvy k pohledání zmizel z obrazovek. Dnes má holou hlavu a řídí atrakce

Chůva k pohledání, FOTO: Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova Chůva k pohledání, FOTO: Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova Chůva k pohledání, FOTO: Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova Chůva k pohledání, FOTO: Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova Chůva k pohledání, FOTO: Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova
Benjamin Salisbury se proslavil v devadesátých letech jako drzý Brighton ze seriálu Chůva k pohledání. Před kameru se už dvacet let nepostavil a místo toho buduje kariéru v hollywoodském zábavním parku Universal Studios. Z dětské hvězdy vyrostl šestačtyřicetiletý muž, který úplně přišel o vlasy a žije běžný život mimo dosah kamer. Z vlasatého kluka dospělý muž
Lidé si ho letos mohli všimnout na
videu organizace PLUS ME, kde působí ve správní radě a pomáhá studentům hledat sebevědomí. Ještě týdny po zveřejnění se pod příspěvkem ozývali diváci, kteří v něm herce poznali. Psali mu vzkazy jako „Milovala jsem tě v Chůvě… skvělé herectví!“ nebo jednoduše „Brighton!“.
Šestačtyřicetiletý muž dnes vypadá jinak než onen chlapec, kterého si diváci pamatují z obrazovek. Tehdy to byl kluk se světlými vlasy a pihami, dnes má naopak holou hlavu a plnější tvář. Z devadesátých let mu ale zůstal jeho typický široký úsměv.
Z televize rovnou k atrakcím
Před kamerou se objevil naposledy v roce 2006 v krátkém filmu On the Brink. Po skončení sitcomu Chůva k pohledání, kde odehrál sto pětačtyřicet epizod, vystudoval televizní žurnalistiku na Americké univerzitě ve Washingtonu. V létě roku 2000 šel na konkurz na průvodce po filmových studiích v hollywoodském parku. Z letní brigády se hned po škole stala práce na plný úvazek.
„Když se podívám zpět, řekl bych, že dělat průvodce je jedna z nejlepších prací, jaké můžete mít,“ popsal Salisbury pro web NBCUniversal. „Můžete komunikovat s hosty, sdílet historii studia a dělat to, co milujete,“ vysvětlil s tím, že na této pozici našel spoustu celoživotních přátel a potkal tam i svou ženu.
Od provázení turistů se odrazil k lepším pozicím. V roce 2008 si uvědomil, že má ve firmě další možnosti k růstu, a stal se vedoucím celého týmu průvodců. Postupně prošel několika různými odděleními a vypracoval se až na vrchního ředitele atrakcí celého hollywoodského parku, kde má na starosti jejich hladký každodenní provoz.
V osobním životě má tři děti a v roce 2006 se oženil s Kelly Murkeyovou. Část zdrojů uvádí, že jejich manželství stále trvá, podle jiných zpráv se ovšem pár už v roce 2013 rozvedl.
Tanečník v zákulisí i výhra dolaru
K natáčení a světu televize se už nevrací, kdysi si ho ale uměl pořádně užít. Patřil mezi nadané tanečníky a při natáčení
často bavil publikum ve studiu svými improvizovanými tanečními kousky ve chvílích, kdy byly vypnuté kamery. V roce 1996 dokonce vyhrál cenu pro nejlepšího mladého herce v komediálním seriálu. Chůvy k pohledání
Ještě předtím si zahrál syna Martina Shorta ve filmu Kapitán Ron z roku 1992. Přestože snímek schytal od kritiků hrozné hodnocení, Salisbury na něj rád vzpomínal. Považoval ho za skvělé dílo a o Shortovi dokonce prohlásil, že jde o nejzábavnějšího člověka na celé planetě. Objevil se také jako sportovní komentátor ve filmu Šampióni 3 a v roce 2005 si střihl menší roli experta na vlaky v epizodě seriálu Vražedná čísla. Kolem roku 2000 pracoval pro změnu jako koordinátor akcí pro maskota hokejového týmu Washington Capitals.
Kromě televizního sitcomu na sebe upozornil také účastí ve speciálním dílu soutěže Jeopardy! pro dětské hvězdy. Nastoupil v ní proti Kirsten Dunst a Josephu Gordon-Levittovi. Zvítězil tam s celkovou částkou jednoho dolaru, což z něj udělalo jednoho z pouhých tří soutěžících v historii, kterým stačila k výhře tak nízká částka. Navzdory tomuto výsledku tehdy získal patnáct tisíc dolarů, které obratem daroval na charitu.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, ew, nbcuniversal).