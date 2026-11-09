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Benjamin Salisbury alias Brighton z Chůvy k pohledání zmizel z obrazovek. Dnes má holou hlavu a řídí atrakce

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Benjamin Salisbury zářil v seriálu Chůva k pohledání. Dnes už před kamerou nepracuje, úplně přišel o vlasy a dělá ředitele atrakcí v zábavním parku.
Chůva k pohledání

Chůva k pohledání

Zdroj: FOTO:Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.11.2026 12:14

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