Babiš vs. nedostatek srážek. Vláda aktivovala Národní koalici boje proti suchuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Babiš vs. nedostatek srážek. Vláda aktivovala Národní koalici boje proti suchu
Německo podle rozsáhlé analýzy portálu German Aid to Ukraine pravděpodobně pokračovalo v dodávkách ručních...
Cenový vývoj v české ekonomice zůstává mezi jednotlivými sektory výrazně rozdílný. Podle údajů Českého...
Červencová čísla přinesla meziměsíční oslabení hypotečního trhu. Banky a stavební spořitelny poskytly nové...
Ukrajina od začátku roku vybudovala více než 1 184 kilometrů protidronové ochrany podél důležitých...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →