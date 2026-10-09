Zahrada v říjnu nemusí usnout: Rostliny, které vás ještě překvapí

Říjen bývá měsícem, kdy se zahrada postupně ukládá k zimnímu odpočinku. Což ale neznamená, že by v ní už nebylo co obdivovat. Některé rostliny právě na podzim ukazují svou krásu naplno, jiné dokážou překvapit novými květy nebo barevnými listy. Čím si můžete zkrášlit exteriér?
Podzimní květy ještě nekončí
Jednou z rostlin, která dokáže zahradu rozzářit i v chladnější části roku, je hvězdnice. Podzimní astry mohou kvést až do října a jejich květy lákají včely i další opylovače v době, kdy už nabídka potravy v zahradě postupně mizí.
Podobně překvapí rozchodníky. Jejich růžová až načervenalá květenství zůstávají atraktivní dlouho do podzimu a po odkvětu mohou zdobit záhon i během zimy. Není proto nutné všechny odkvetlé stonky okamžitě odstranit.
Barevné listy místo květů
Na podzim nemusí být hlavní ozdobou zahrady květy. Některé dřeviny a keře se postarají o výraznou barevnou podívanou díky svým listům. Javor, muchovník nebo některé odrůdy brslenu se mohou během října zbarvit do odstínů žluté, oranžové, červené či purpurové.
Takové rostliny připomínají, že podzimní zahrada nemusí působit šedivě a prázdně. Pestré listí navíc poskytuje úkryt drobným živočichům a spadaný materiál může po vhodném zpracování posloužit jako součást kompostu.
Tip: Říjen je ideální na výsadbu růží.
Některé plody dozrávají až na podzim
Pozornost si zaslouží také okrasné keře s barevnými plody. Šípky, hloh nebo jeřabiny mohou na podzim vytvořit výrazné barevné akcenty. Plody navíc představují potravu pro některé druhy ptáků, takže jejich okamžitý úklid nemusí být žádoucí. Na zahradě tak může být život i ve chvíli, kdy letničky dávno odkvetly a vaše zeleninové záhony se pomalu vyprazdňují.
Foto: Pixabay
Říjen není jen měsícem úklidu
Při podzimním úklidu není nutné vše ostříhat, posekat a odstranit. Některé suché stonky, odkvetlá květenství nebo plody mohou zahradu zdobit ještě dlouhé týdny a zároveň nabídnout potravu či úkryt živočichům. Říjnová zahrada tak nemusí usnout ze dne na den. Pokud jí ponecháte několik zajímavých rostlin, může být barevná, živá a překvapivě působivá i v době, kdy se blíží zima.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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