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Zahrada v říjnu nemusí usnout: Rostliny, které vás ještě překvapí

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Říjen bývá měsícem, kdy se zahrada postupně ukládá k zimnímu odpočinku. Což ale neznamená, že by v ní už nebylo co obdivovat. Některé rostliny právě na podzim ukazují svou krásu naplno, jiné dokážou překvapit novými květy nebo barevnými listy. Čím si můžete zkrášlit exteriér?
hvězdnice

hvězdnice

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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