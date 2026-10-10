Důchodci v Rakousku dostávají 14 důchodů ročně. Proti Čechům mají ale i nevýhody

Pro rakouské seniory je říjen jedním ze dvou měsíců v roce, na které se těší nejvíc. Na účet jim tentokrát přijde výrazně víc peněz než obvykle a stejnou radost zažili už na jaře. Rakouský důchodový systém má ovšem i stránky, které by českého penzistu potěšily mnohem méně.
Dvojitá výplata na jaře a na podzim
Rakouský obecný zákon o sociálním pojištění přiznává k důchodu dvě zvláštní výplaty. Senior je dostává spolu s dubnovým a říjnovým důchodem a každá má stejnou výši jako důchod za daný měsíc, včetně příplatků, které k němu pobírá. Za rok tak dostane čtrnáct měsíčních částek, v dubnu a říjnu vždy dvě najednou.
Kdo do důchodu odešel teprve nedávno, nemusí první zvláštní výplatu dostat celou. Zákon ji v takovém případě krátí úměrně počtu měsíců, kdy ještě důchod nepobíral.
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Snadno se přehlédne, jak se rakouský důchod vlastně počítá. Pojištěnci narození od roku 1955 mají vlastní důchodový účet, na kterém se jejich nárok vede jako roční suma. Měsíční důchod vznikne v zásadě tak, že se tahle suma vydělí čtrnácti.
Čtrnáct dílů dohromady dává celou roční částku. Dva z nich přicházejí souběžně s běžným důchodem, a proto v dubnu a říjnu působí jako odměna navíc.
Rakušanům takové rozložení peněz připadá přirozené, protože ho znají z práce. Zaměstnanci tam kromě běžných měsíčních platů dostávají také dovolenkový a vánoční příplatek.
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První citelný rozdíl proti Česku je zdravotní pojištění. Rakouský důchodce na něj přispívá ze svého důchodu a od 1. června 2025 mu z každé výplaty strhávají 6 %. Srážka se týká i obou zvláštních výplat. Sazbu vláda zvýšila v rámci úsporných opatření na konsolidaci rozpočtu, takže ze stejně vysokého důchodu seniorům po odečtení srážek zůstane méně než dřív.
Z rakouského důchodu se strhává zdravotní pojištění i daň, a to i z obou zvláštních výplat. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Druhou položkou je daň z příjmu. Rakouské důchody se zdaňují podobně jako mzdy a daň z nich odvádí rovnou instituce, která důchod vyplácí. Seniorům s nižšími a středními důchody trochu pomáhá zvláštní daňová sleva určená důchodcům. Základní verzi slevy uplatní tatáž instituce automaticky, takže senior kvůli ní nemusí nic vyřizovat. Dubnová a říjnová výplata se pak daní stejně jako dovolenkový a vánoční příplatek zaměstnanců, tedy výhodněji než běžný měsíční důchod.
Český senior: dvanáct výplat a skoro žádné odvody
V Česku vyplácí důchody Česká správa sociálního zabezpečení jednou měsíčně dopředu, takže senior dostane peníze dvanáctkrát do roka.
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Zdravotní pojištění za důchodce hradí stát. Senior si tedy ze své penze na pojistné nic neodvádí a nemusí se o platby starat.
Daň z příjmu se českých důchodů týká jen výjimečně. Zákon osvobozuje pravidelně vyplácený důchod až do roční hranice, kterou naprostá většina seniorů nepřekročí.
Hlavní rozdíly mezi oběma systémy přehledně shrnuje tabulka:
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Položka Rakousko Česko Počet měsíčních částek za rok 14, v dubnu a říjnu přichází spolu s běžným důchodem zvláštní výplata 12, vždy jednou měsíčně dopředu Zdravotní pojištění Senior na něj přispívá z důchodu, od 1. června 2025 se z každé výplaty včetně zvláštních strhává 6 % Hradí ho za důchodce stát, senior z důchodu nic neodvádí Daň z příjmu Důchod se zdaňuje podobně jako mzda a daň odvádí vyplácející instituce; dubnová a říjnová výplata se daní výhodněji Týká se jen výjimečně, pravidelně vyplácený důchod je osvobozen až do roční hranice, kterou naprostá většina seniorů nepřekročí Co při srovnání opravdu rozhoduje
Samotný počet výplat o štědrosti systému mnoho neprozradí. Při porovnání má smysl sledovat, kolik seniorovi za celý rok zůstane po odečtení pojistného a daní.
Rakouský důchodce sice za rok dostane čtrnáct měsíčních částek, z každé mu ale strhnou pojistné a obvykle i daň. Český penzista jich dostane jen dvanáct, zato z nich na pojistném neodvádí nic a na dani většinou také nic.
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