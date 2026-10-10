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Důchodci v Rakousku dostávají 14 důchodů ročně. Proti Čechům mají ale i nevýhody

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Pro rakouské seniory je říjen jedním ze dvou měsíců v roce, na které se těší nejvíc. Na účet jim tentokrát přijde výrazně víc peněz než obvykle a stejnou radost zažili už na jaře. Rakouský důchodový systém má ovšem i stránky, které by českého penzistu potěšily mnohem méně. Dvojitá výplata na jaře a na podzim Rakouský […]
Důchodci v Rakousku dostávají 14 důchodů ročně. Proti Čechům mají ale i nevýhody

Důchodci v Rakousku dostávají 14 důchodů ročně. Proti Čechům mají ale i nevýhody

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 05:12

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